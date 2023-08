Sarah, Suzanne et l’écrivain - Éric Reinhardt - critique du livre

0 personne

Résumé : Sarah, la quarantaine, déroule une existence assez tranquille aux côtés de son mari et de ses deux enfants. Ils possèdent une belle maison bourgeoise et d’autres biens immobiliers. Leur vie est plutôt facile. Elle, est une artiste, lui exerce une profession libérale. Ils sont mariés depuis plus de vingt ans, et sont toujours amoureux. Mais, deux événements vont bouleverser la vie de Sarah : un cancer du sein et la découverte impromptue d’une répartition inégalitaire de tous leurs biens par son mari. Sous le choc, Sarah décide de contacter un écrivain dont elle apprécie les livres dans lesquels elle croît se reconnaître, pour lui livrer son témoignage. Intéressé, il accepte de raconter son histoire. Sarah s’appelle désormais Suzanne et elle vit à Dijon.

Critique : Éric Reinhardt nous promène avec brio entre la vie de Sarah et celle de Suzanne. Il prend parti et dénonce avec force les injustices auxquelles cette dernière est confrontée, tout en soulignant sa terrible naïveté. Vivant au jour le jour, celle-ci ne s’est jamais trop posée de questions sur les décisions de son mari. Comment peut-on soudainement se rendre compte, après des dizaines d’années de vie commune, que son époux détient soixante-quinze pour cent sur chacun des biens ? Comment accepter qu’il puisse s’isoler tous les soirs dans un bureau soigneusement aménagé, en laissant une femme seule avec les enfants ?

Préoccupée par ses tentatives avortées d’écriture et ses nombreuses autres activités, Sarah n’a pas su voir l’essentiel. Quand elle ouvre enfin les yeux, il est bien trop tard et c’est la dégringolade. Après une période de rémission et de réflexion, l’héroïne décide de lui poser un ultimatum : le rééquilibrage de leur patrimoine ou son départ. Mais l’aime-t-il autant qu’elle le pense ? La réponse qu’elle obtient la laisse perplexe, sans voix.

Ce texte édifiant et bouleversant semblerait presque autobiographique. La manière dont Éric Reinhardt prend plaisir à évoquer Suzanne et Sarah est particulièrement réussie, le lien étroit et singulier qu’il tisse avec ses personnages s’avère troublant. Le lecteur est emporté par un tourbillon d’histoires, interpellé par la personnalité atypique de Suzanne face à un mari manipulateur dont on ne connaît pas le prénom, même si son homonymie avec le comte de Manerville, que l’on trouve dans Le contrat de mariage (!) issu de La Comédie humaine, nous laisse supposer qu’il s’appelle Paul. Mais de lui on ne sait pas grand-chose, sinon qu’il est cupide. Avec Sarah, Suzanne et l’écrivain, son neuvième roman, très original, Éric Reinhardt nous fait voyager à travers les arts et les sentiments.

432 pages

22 €

