Satoshi - Jumpei Matsumoto - critique

Résumé : Satoshi est aveugle depuis ses neuf ans. Sa vie bascule une seconde fois à dix-huit ans, lorsqu’il perd l’audition. Accompagné par sa mère, Satoshi va réapprendre à vivre et s’évertuer à découvrir un nouveau sens à sa vie. Une superbe leçon de résilience basée sur une histoire vraie.

Critique : Cela commence d’abord par des yeux rouges, en pleines fêtes de Nouvel An. Une vulgaire irritation qui ne mérite pas qu’on s’y attarde vraiment. Et pourtant, les parents de Satoshi font peu à peu l’expérience douloureuse de la perte de la vue de leur dernier des trois garçons, contre laquelle la médecine se révèle impuissante. Mais le drame ne s’arrête pas là puisqu’au moment de la scolarisation de l’adolescent au lycée à Tokyo, c’est au tour de l’ouïe de se dissiper. Satoshi est peut-être le seul film dans l’histoire du cinéma de témoigner de cet handicap rare et très complexe que l’on appelle la surdicécité. Comme l’en témoigne le jeune homme, perdre la vue et l’ouïe, c’est se retrouver perdu dans un espace noir, et quasi condamné à une solitude abyssale.

Copyright Wayna Pitch

Satoshi restitue le parcours véritable d’un enseignant à l’université qui est parvenu à dépasser son handicap, grâce notamment à l’accompagnement de sa mère. En fait, le long-métrage ne se centre pas sur le seul handicap. Il montre d’abord les incidences puissantes que la révélation d’une déficience peut avoir sur une famille. Toute l’attention alors se tourne vers l’enfant vulnérable, au détriment souvent des frères et sœurs qui doivent compenser le temps que les parents accordent au plus fragile d’entre eux. La cellule familiale est en permanence mise en danger par tous les sentiments nombreux qui assaillent le couple à l’annonce d’un tel drame. Le film décrit avec une très grande force l’angoisse, la culpabilité et même le déni face au handicap, autant de comportements défensifs bien connus de la littérature scientifique sur le sujet. Et pourtant, les parents tiennent bon, le garçon grandit comme il peut, faisant montre d’une incroyable résilience.

Copyright Wayna Pitch

De ce film, on retiendra essentiellement l’invention d’un langage tactile qui permet de mêler le braille et la parole. Cette formidable innovation constitue le moyen magique pour des milliers de sourds-aveugles de sortir de la torpeur de leur handicap et de créer du lien social. On sait que les personnes atteintes de surdité vivent en communauté, seul paravent possible contre l’isolement total, la dépression et la mort. Jumpei Matsumoto offre un long-métrage d’une très grande utilité pour les valides et les personnes en situation de handicap. Le réalisateur adopte un certain universalisme dans l’approche qu’il fait de son protagoniste, sans jamais céder aux facilités du mélodrame ou aux larmoiements excessifs. Au contraire, la mise en scène adopte un ton simple, direct, provoquant immédiatement l’empathie et donc la compréhension du spectateur à l’égard de ce que traversent Satoshi et sa famille.

Copyright Wayna Pitch

Satoshi constitue une œuvre forte, sincère, pétrie d’humanité et de militantisme, qui donne enfin la parole à celles et ceux, souvent ignorés du grand public, qui subissent un handicap sensoriel. Nous voilà devant un film courageux, puissant, qui viendra, nous l’espérons, en relai des personnes qui ne cessent jamais d’espérer malgré l’adversité de leurs existences.