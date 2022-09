Scrap - Vivian Kerr - critique

Résumé : Beth (Vivien Kerr), appartenant à la classe moyenne de Los Angeles, est obligée de dormir dans sa voiture après avoir été licenciée. De plus, elle le cache à son frère Ben (Anthony Rapp), qui la croyant en déplacement pour son travail, héberge sa fillette Birdy (Julianna Layne).

Critique : Le début de l’histoire, traité sous forme de comédie sociale, est tout à fait réussi. Beth, interprétée par la cinéaste elle-même, toujours élégante et de bonne humeur, vit dans sa voiture après avoir perdu emploi et logement. Si cet état de fait est loin d’être drôle en soi, on s’amuse tout de même à découvrir les trésors d’ingéniosité que la jeune femme doit développer pour tout faire dans ce petit espace : manger, dormir, se laver les dents ou encore se maquiller pour sortir toute pimpante le matin afin d’aller se présenter pour un nouvel emploi.

Malheureusement, à peine effleuré ce problème réel de nouvelle précarité rencontrée récemment par des Américains qui travaillent, suite à la crise des subprimes, on bifurque vite vers la comédie de mœurs traditionnelle, pas désagréable au demeurant, mais tout de même bien lisse.

Son frère étant écrivain à succès et sa belle-sœur avocate de renom, les problèmes financiers sont vite oubliés dès qu’elle débarque chez eux pour seulement soit-disant deux nuits.

© 2022 A Sea­son of Rain. Tous droits réservés.

Il n’empêche que l’on peut s’amuser de la prestation du duo composé par la sœur et le frère, elle gaffeuse et tête en l’air qui loupe tous ses rendez-vous, y compris les plus importants, et lui, plus mâture, mais un peu lâche, coincé entre cette sœur exubérante et sa femme Stacy (Lana Parilla), qui est à peu près tout le contraire de Beth, et avec qui il tente patiemment de faire un enfant.

Le film oublie sa dimension sociale de première intention et devient une comédie certes sympathique ; mais toute l’originalité qu’il promettait au démarrage se perd en route pour emprunter celle plus facile des bons sentiments.