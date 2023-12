Sea Sparkle - Domien Huyghue - critique

Résumé : Lena, jeune navigatrice de talent, perd son père dans un naufrage en mer. Elle est déterminée à prouver qu’une énorme créature inconnue errante dans les profondeurs est responsable de cet événement tragique...

Critique : Il y a tout d’abord ce plan d’une incroyable et étrange beauté, qui saisit un père (Toine) et sa fille (Lena), face à la mer, dans la lueur déclinante du soleil couchant. Ils apparaissent tous deux comme des ombres, prêtes à s’effriter, à se fondre dans le noir de la nuit, amorçant déjà par cette image symbolique la perte brutale que va connaître Lena, le décès prématuré de son père, avec deux autres marins, dans le naufrage de son navire.

© 2023 Les Alchimistes / A Private View. Tous droits réservés.

Devant l’ardeur des sentiments qui l’accablent, Lena se refusent à la fatalité : l’accident ne relève, pour elle, pas de la faute de son père mais de la présence d’un monstre marin, qui aurait percuté la coque et fait sombrer le bateau dans les profondeurs. De là, et à partir d’une vision qu’elle a au moment de la cérémonie d’hommages et d’adieux aux trois hommes disparus, Lena entre dans une quête, à la manière d’une investigatrice, recherchant tous les indices nécessaires à la vérification de son intuition.

Domien Huygue possède un certain savoir-faire, sublimé par la prestation touchante de sa jeune actrice (Saar Rogiers) pour dévoiler le long processus de deuil (choc, déni, colère, tristesse, résignation et acceptation) de sa protagoniste déboussolée, fébrile, et meurtrie. La caméra adopte le mouvement de va-et-vient des vagues, suit le flottement de Lena, s’en rapprochant tout en s’en éloignant, cherchant à capturer son émotion tout en gardant une distance éthique. La bande sonore s’inscrit elle aussi dans l’univers interne de la fillette, par la mise en scène de sons sourds, le tout sur des images aux couleurs électriques qui adoptent le langage enfantin et proche du fantastique de Lena.

À travers ses croyances démontées par l’incrédulité des adultes et de sa meilleure amie, sa rencontre avec un drôle de compagnon déguisé en pieuvre, qui devient petit à petit son acolyte, Lena traverse une épreuve intime : car plus que de prouver à tous ceux qui l’entourent l’absence de responsabilité de son père dans le naufrage, c’est en fait un cheminement qu’elle mène pour et contre elle-même. Contre l’absence de reconnaissance de la réalité, par l’invocation d’une justification imaginaire. Car il reste toujours plus facile, plus acceptable, et donc plus vivable d’attribuer l’inexplicable, et l’incompréhensible, à quelque chose de plus grand que soi, de donner un sens à ce qui n’en a peut-être pas. Ce face-à-face parvient à son paroxysme dans une scène déployant le dénouement, où se joue une prise de conscience. Le réalisateur laisse alors place à la poésie, au merveilleux, à la mélancolie, car ce que voit Lena au fond de la mer du Nord, alors qu’elle recherche à cœur et à corps perdu la présence du monstre, relève de l’apparition d’un souvenir : son père naît à nouveau métaphoriquement par la présence d’êtres marins qu’il lui avait fait la promesse de voir quand elle était encore une enfant. Le manque se transforme petit à petit en douceur, en évocations, certes douloureuses, mais teintées de joie amère.