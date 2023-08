Seconde jeunesse - Gianni Di Gregorio - critique

Résumé : Astolfo, professeur à la retraite, doit quitter son appartement romain, expulsé par la propriétaire. Désargenté, il décide de retourner au village de ses ancêtres, pour habiter le palais familial en ruine, vestige d’un patrimoine que chacun tente d’accaparer. Il se lie d’amitié avec le marginal qui squatte depuis des années la demeure, mais aussi avec un cuisinier retraité et un jeune sans emploi. Mais surtout, il rencontre Stefania, une femme de son âge, timide, douce et généreuse. Encouragé par ses amis, Astolfo fait un pas courageux et apprend avec joie qu’il n’est jamais trop tard pour tomber amoureux.

Critique : Depuis quelques années, le cinéma nous abreuve de chroniques adolescentes et ses amours contrariées. Après avoir déjà abordé le thème de la vieillesse avec Le déjeuner du 15 août qui, en 2008, lui valut le prix Luigi De Laurentis du meilleur premier film à la Mostra de Venise, puis quelques années plus tard démontré la capacité de chacun à changer de vie même à un âge avancé dans Citoyens du monde, le réalisateur romain Gianni Di Gregorio choisit de nous conter avec une bonne humeur communicative les vicissitudes d’un septuagénaire solitaire qui refuse de croire qu’il est définitivement trop tard pour croiser à nouveau l’amitié et même l’amour.

© BIBI FILM TV - LE PACTE

Sa propriétaire, une femme aussi élégante qu’impitoyable, l’ayant sommé de quitter au plus vite le logement qu’elle lui loue depuis des années, Astolfo (Gianni Di Grégorio) se retrouve quelque peu dépourvu. Ses maigres économies ne lui permettent pas de rester à Rome. Il ne lui reste plus qu’à contacter son ex-femme dont il n’a plus de nouvelles depuis longtemps, pour espérer pouvoir occuper une partie de leur vieille maison. Il retrouve une bâtisse en bien mauvais état et les villageois ne lui réservent pas un accueil très chaleureux. Il constate que le curé s’est octroyé les meilleures pièces mais aussi que son habitation est squattée depuis de nombreuses années par un pauvre hère, qui, sans emploi ni revenu, a trouvé bien pratique de se réfugier là. Astolfo, de nature bienveillante, n’a pas le cœur à le déloger. S’instaure ente ces deux-là une colocation qui ne fonctionne pas si mal, et s’enrichit bientôt d’autres éléments hétéroclites, dont un chef cuistot à la retraite et surtout le cousin Carlo (Alfonso Santagata), un dragueur maladroit et désuet qui n’a qu’un seul objectif : trouver une compagne au sympathique Astolfo.

© BIBI FILM TV - LE PACTE

Si jusqu’à présent, le récit ronronne gentiment, entre humour déjanté et situations à la limite de la caricature, l’arrivée de la toujours charmante Stefania Sandrelli illumine d’un éclat soudain cette ambiance potache dans laquelle notre bande de vieux ados attardés se complaît. Avec candeur et grâce, dans ce rôle de grand-mère malmenée par ses enfants et adorée de ses petits-enfants, elle distille un parfum de douceur qui se répand autour d’elle et ne tarde pas à faire le bonheur de ce cher Astolfo (et le nôtre) qui se révèle bien plus complexe qu’il n’y paraît. Issu d’une famille de nobles autrefois puissants, cultivé et sociable, il a pourtant connu des jours difficiles. Cette rencontre inespérée lui ouvre les portes d’une nouvelle vie. La complicité des deux comédiens est palpable et ils n’ont aucun mal à former un duo attachant, tandis que les dialogues jubilatoires entre les autres protagonistes renforcent le climat de jovialité et d’émotion. Si Seconde jeunesse ne révolutionnera assurément pas le genre de la comédie romantique, son enthousiasme et sa légèreté en font non seulement un divertissement optimiste et joyeux mais aussi un hommage malicieux à une génération qui, souvent mise au ban de la société, continue à clamer envers et contre tout son amour de la vie.