Secuestro - Mar Targarona - critique

Résumé : Une avocate de renom, Patricia de Luca (Blanca Portillo), réussit à faire acquitter un homme d’affaires qui ne semble pas si innocent que ça. Parallèlement, son jeune fils Victor (Marc Domènech), qu’elle élève seule, quasi sourd et muet, inscrit dans une école privée prestigieuse, est retrouvé la tête en sang, errant sur une petite route de campagne.

Critique : Écrit par le talentueux Oriol Paulo, lui-même réalisateur en d’autres occasions, le scénario démarre très fort, pour ne plus nous lâcher. Les différents rebondissements sont tout à fait cohérents et crédibles.

Patricia l’avocate va enchaîner les mauvaises décisions, en voulant aller plus vite que la police qu’elle juge inefficace. Il faut dire que le grand flic chargé de l’enquête a franchement l’air un peu mou. Quant au gamin un peu trop gâté, certes pénalisé par son handicap, il ne se gêne pas pour faire marcher sa mère avec son visage de petit saint.

Les choses se gâtent et les événements s’emballent quand Patricia appellera au secours son ex-mari et père de l’enfant, un homme plus que douteux, qui fera appel à des malfrats.

De fausses pistes, en poursuite et en course contre la montre, le suspense ne faiblit pas jusqu’à la dernière minute.

La mise en scène de Mar Targarona, peut-être un peu trop sage, ne sacrifie pas aux retournements de situation faciles et nous épargne le recours à l’hémoglobine qu’elle aurait pu utiliser dans plusieurs séquences.

Fait assez rare pour être souligné dans ce type de production : la fin est tout à fait amorale et d’une grande ironie.