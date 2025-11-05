Semer et récolter - Éric Le Roch - critique

Le 15 mai 2026
Une vision positive et bienveillante des agriculteurs d’aujourd’hui, mais qui n’occulte pas les difficultés.
- Réalisateur : Eric Le Roch
- Genre : Documentaire
- Nationalité : Français
- Distributeur : Les Films d’Avalon
- Durée : 1h35mn
- Date de sortie : 5 novembre 2025
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Résumé : Tourné dans le Perche, ce documentaire accompagne trois familles d’agriculteurs pendant une année.
Critique : En marge des revendications paysannes, qui pour autant ne sont pas absentes, le film s’attache au destin de trois exploitants qui ont choisi de s’adapter avec entrain aux contraintes et nécessités de l’agriculture moderne.
Si l’agriculture moderne passe par une mécanisation sophistiquée, une diversification des activités et une collaboration avec d’autres professionnels, elle n’en reste pas moins, dans les cas présentés, une histoire de famille et une tradition de la transmission qui n’a pas disparu, bien au contraire.
C’est aussi la solidarité entre exploitants qui marque ce récit : acquisition communes de matériel, entraide, regroupements réguliers pour des concours ou des fêtes... L’évolution du métier et des pratiques n’empêche pas pourtant les professionnels d’être des hommes ou des femmes à tout faire à l’occasion : gros nettoyage, bricolage divers et varié, participation active aux naissances, vente sur les marchés, ou encore VRP de leur propre entreprise.
Si les difficultés de ce secteur d’activité ne sont pas occultées, voilà un témoignage positif et plutôt optimiste qui rend attachants tous ses protagonistes : les bavards, les taiseux et les autres qui ont tous l’amour du métier chevillé au corps.
Un feel good rural !
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