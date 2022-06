Sous les jupes des filles - Audrey Dana - critique

Résumé : Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes. Mères de famille, femmes d’affaires, copines, maîtresses ou épouses... Toutes représentent une facette de la femme d’aujourd’hui : complexes, joyeuses, complexées, explosives, insolentes, surprenantes... Bref, un être paradoxal, totalement déboussolé, définitivement vivant, FEMMES tout simplement !



Critique : Scène d’ouverture. Audrey Dana, pour la première fois réalisatrice, apparaît comme à son habitude et d’entrée de jeu devant la caméra. L’action : une quadra un peu (en réalité très, très) paumée, à la limite de la dépression, seule sous la couette, entourée de mégots, de malbouffe et... d’un tampon qu’elle s’empresse, avec toute l’élégance du monde, d’appliquer. La raison, que l’on connaîtra plus tard : une attirance constante pour les hommes mariés et, par conséquent, des histoires vouées à l’échec.

En tant que spectateur, la question qui se pose alors est la suivante : a-t-on véritablement envie / besoin de voir ça ? Une séquence d’un réalisme relatif, cru, primaire qui rétrograde la femme à la condition de "femelle" ? Sans réitérer le débat sur ce que l’on peut soi-disant montrer à l’image ou pas, ce qui serait "cinématographique" ou non, ce film aux faux airs de féminisme se contente en réalité de brader et brider la gent féminine.

© Riccardo Tinelli - 2014 Fidélité Films – Wild Bunch – M6 Films

Avec une tendance à rappeler - après une seconde d’égarement - le délicieusement subtil et provocateur Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick et la fameuse scène d’"intimité" entre Nicole Kidman et Tom Cruise où ça discute sévère dans la salle de bain, au moment même où Madame décide de faire ses besoins. Une scène qui avait défrayé la chronique. Toutefois, Dana n’est pas Kubrick...

Pourquoi ? Parce que ces onze portraits dépeignent sans exception des femmes névrosées, à l’écoute excessive de leurs besoins, d’une sexualité brimée, exacerbée jusqu’à en devenir malsaine. Selon Audrey Dana, la solution pour se défaire des instincts autodestructeurs causés par l’œstrogène consiste à tuer littéralement le père, telle la mère d’Adeline (Alice Belaïdi), à abattre l’homme, telle Ysis (Géraldine Nakache), qui (dé)gomme son mari pour sortir avec LA nounou (Alice Taglioni).

© Riccardo Tinelli - 2014 Fidélité Films – Wild Bunch – M6 Films

Autrement dit, pour être bien, belle, forte et vivre libre, la femme du deuxième millénaire a le choix entre se débarrasser des hommes ou les diriger, pour ne citer que Rose (Vanessa Paradis), en PDG dotée d’un taux de testostérone surélevé, ou Fanny (Julie Ferrier), qui utilise un sex-symbol comme sextoy. D’accord, ça semble de circonstance mais il s’agit surtout d’un point de vue...

Si l’on parvient à faire abstraction du message véhiculé, assez pessimiste puisqu’il révèle un dysfonctionnement entre les deux sexes, où chacun empiète sur l’autre, et qui parviennent au final à cohabiter, le film comporte quelques moments cocasses plutôt inespérés. Laetitia Casta brise de manière surprenante son image de bombe et, dénudée sur tous les plans, livre l’étendue de ses talents humoristiques. De même, Isabelle Adjani en mode refus de vieillir furax, et le flash mob place du Trocadéro, complétant ce casting glamour dans une chorégraphie des plus pêchues, valent le détour.

© Riccardo Tinelli - 2014 Fidélité Films – Wild Bunch – M6 Films

Car la force de Sous les jupes des filles réside dans la sincérité qui se dégage de la pléthore trois étoiles de comédiennes, lesquelles, tout bonnement, s’éclatent. Aussi, même si l’exagération est de mise, Audrey Dana casse les codes du genre, zappe la bienséance et met le raffinement au placard pour signer un film girly mi-trash mi-fun, que l’on ira voir sous ce seul prétexte.

Le DVD