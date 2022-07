Soutien à Mohammad Rasoulof, Mostafa Aleahmad et Jafar Panahi

News : Les réalisateurs iraniens Mohammad Rasoulof et Mostafa Aleahmad ont été arrêtés vendredi 8 juillet 2022. Ils ont été emprisonnés dans un lieu inconnu. Ce qui leur est reproché ? Avoir manifesté leur opposition aux violences exercées contre des civils dans leurs pays. Mohammad Rasoulof, lauréat du Prix de la mise en scène Un Certain Regard pour Au revoir (2011), avait déjà été privé de liberté de circulation et de travail après avoir réalisé Un homme intègre, Prix Un Certain Regard en 2017. Il a ensuite reçu l’Ours d’or au Festival de Berlin 2020 pour Le diable n’existe pas. Le cinéaste Jafar Panahi a également été interpellé à Téhéran ce lundi 11 juillet. Ce n’est pas la première fois qu’il a des problèmes avec le régime des mollahs. Jafar Panahi est l’auteur d’œuvres majeures du cinéma iranien dont Sang et or (Prix du Jury Un Certain Regard 2003), Taxi Téhéran (Ours d’or Festival de Berlin 2015), et Trois visages (compétition officielle Cannes 2018). Dans un communiqué de presse, « le Festival de Cannes condamne fermement ces arrestations ainsi que la vague de répression visiblement en cours en Iran contre ses artistes, et demande la libération immédiate de Mohammad Rasoulof, Mostafa Aleahmad et Jafar Panahi ». La rédaction d’AVoir-ALire s’associe pleinement à cette demande.