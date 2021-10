Spectre : Sanity, Madness & The Family - Para One - critique

Para One recrée la musique de son enfance pour trouver sa vérité, et atteindre son objectif au-delà de ce qu’il avait imaginé.

Résumé : Jean, cadet d’une famille nombreuse, grandit avec sa famille dans une communauté sous influence. Des années plus tard, après s’être émancipé, il reçoit de sa sœur vivant à l’autre bout du monde une cassette contenant des enregistrements et des sons de leur enfance vécue aux côtés de Chris, leur maître spirituel. Afin de lever le voile sur les mystères qui recouvrent cette période, Jean entame alors un voyage qui le mènera sur les traces de son passé, au Japon, en Indonésie et en Bulgarie.

© Ufo Distribution - Spectre, Sanity, Madness & The Family - Para One - 2021

Critique : Précédé en salles par Dustin, un court-métrage de Naïla Guiguet, avec lequel il entretient des connivences, Spectre : Sanity, Madness & The Family est le premier long-métrage de Para One, que l’on connaissait déjà pour ses talents de compositeur. Il est en effet l’auteur des musiques remarquables de Tomboy, La Naissance des pieuvres, Bande de filles, ou encore Petite maman de Céline Sciamma.

© Ufo Distribution - Spectre, Sanity, Madness & The Family - Para One - 2021

Se situant à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, le récit retrace l’histoire de Jean, qui n’est autre que le double du réalisateur, dans son voyage au cœur de ses souvenirs les plus profonds et intimes.

C’est un film unique et très personnel que l’auteur a porté en lui pendant très longtemps, dans lequel il réinvente son passé, en le sublimant. Pour cela, il utilise ce qui a toujours fait profondément écho en lui : la musique. Le documentaire, flirtant avec le réel et l’imaginaire, se présente donc comme une quête au cours de laquelle Jean essaye de retrouver la musique qui l’a habité toute son enfance, celle qu’avait composée Chris lorsqu’il vivait dans sa communauté. C’est ainsi qu’il met également de lui-même dans le personnage de Chris, dont il fait pour les besoins du film un artiste.

© Ufo Distribution - Spectre, Sanity, Madness & The Family - Para One - 2021

Spectre est la mise en image de tout le travail de (re)création musicale qu’effectue Jean/Para One aux quatre coins du monde, à l’aide de musiciens et d’artistes rencontrés sur sa route. La bande-son finale est un mélange de chant bulgare, de tambour japonais et de sons analogiques et psychédéliques, qui nous prend aux tripes et nous transporte au-delà du réel, des images. L’auteur a retravaillé ces dernières pour les doter d’un grain particulier, pixelisé et très coloré, un peu comme si le son entrait en symbiose avec l’image qui vivrait une sorte de transe . Ce parti pris artistique imprègne aussi les photographies et films d’archive qui jalonnent le documentaire.

Le film s’ouvre sur une impression de mystère, sans objet défini, et s’achève sur la découverte imprévue d’un secret. Au début, plane une atmosphère sombre et inquiétante digne de Shining. On s’attend davantage à un thriller angoissant, où seraient dévoilées les étrangetés peut-être choquantes d’une vie en marge. Puis, à mesure que l’auteur avance dans sa quête, le film se déleste de sa pesanteur oppressante et s’éclaircit.

Para One signe ici une première œuvre à la fois personnelle et complexe, envoûtante et lumineuse. Véritable hymne à la tolérance, le film porte un message d’amour universel, qui se révèle très touchant.