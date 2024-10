Sur un fil - Reda Kateb - critique

Résumé : Jo, une jeune femme, artiste de cirque de rue, découvre le travail des clowns professionnels de "Nez pour rire". Vite - peut-être trop vite - entrée dans l’association, elle se retrouve à l’hôpital au contact des enfants, des malades, des soignants et des familles, à qui ces clowns tentent inlassablement d’apporter de la joie et du réconfort.

Critique : Cette jeune acrobate y est bien sur un fil qui la monte jusqu’au ciel et dont elle va finir par tomber, comme tous ces enfants hospitalisés dans un hôpital qui attendent un remède miracle à leur cancer. Voilà donc en une phrase le pitch de cette comédie romantique qui brasse pendant près de deux heures, de la tendresse et des bons sentiments. Reda Kateb réalise ainsi son premier long-métrage, avec sans doute un vrai regret, qu’il ne se soit pas lui-même mis en scène tant l’acteur est capable d’endosser tous les rôles avec un talent inouï.

L’Association des Clowns de l’Espoir apporte tous les jours à des milliers d’enfants un petit brin de bonne humeur et de joie, au milieu des protocoles médicaux qu’ils endurent. Cette Association s’appelle pour le film "Le nez pour rire", et Jo s’y retrouve un peu par défaut, à la suite de la chute qu’elle a subie pendant un spectacle de rue. D’emblée, l’introduction de la jeune femme dans cette mission questionne quelque peu, dans la mesure où elle ne bénéficie que d’un seul entretien par la directrice qui la croit sur parole sur ses capacités de clown, a fortiori auprès d’enfants très malades. On peut dire que le long-métrage s’engage sur une légère maladresse du scénario, qui se poursuit un peu dans un récit où tout semble cousu de fil blanc. On craint aussi une assez mauvaise connaissance du fonctionnement hospitalier où le secret médical est rompu à toute épreuve, et les protocoles peu ou pas contrôlés par les médecins qui engagent leur responsabilité.

Copyright Jérôme Prébois

Et pourtant, malgré les fragilités du scénario, il y a beaucoup de tendresse et de charme dans cette fable qui met en scène un papa absolument merveilleux auprès de son fils malade, une apprentie clown qui se révèle peu à peu aux côtés des patients, une paire de farceurs professionnels, incarnés par deux extraordinaires comédiens Philippe Rebbot et Jean-Philippe Buzaud et une équipe de soignants magnifique d’engagements.

Sur un fil est un film façonné pour émouvoir le plus grand nombre. L’œuvre va droit au cœur des spectateurs avec ces petits êtres assommés par des cancers, et ces clowns pleins de candeur et d’engagement. Sans doute aurait-il fallu creuser un peu plus les existences des farceurs, sans tomber le stéréotype, dans la mesure où l’on sait que très souvent, ces comédiens particuliers recèlent des désordres intérieurs propices à la fiction.

Copyright Jérôme Prébois

Sur un fil va forcément fonctionner sur les grands écrans, à l’approche de l’hiver, tant le film joue sur les émotions des spectateurs. Dans tous les cas, il met sur le devant de la scène une artiste très talentueuse, Aloïse Sauvage, capable de tous les arts, qu’il s’agisse de musique, de clownerie, de comédie. On l’avait découverte sur les écrans avec 120 battements par minute et elle ravit ici littéralement l’émotion des spectateurs.

Sur un fil est donc loin d’être un mauvais film. On ne peut pas contester les intentions nobles du réalisateur, mais une fois le générique de fin achevé, on ressent comme un manque, comme si Reda Kateb était un peu passé à côté de son histoire.