Tamara - la critique du film

Résumé : Tamara, 15 ans, complexée par ses rondeurs, décide à son entrée en seconde de se débarrasser de son étiquette de « grosse ». Pour clouer le bec des mauvaises langues, elle fait le pari avec sa meilleure amie de sortir avec le premier garçon qui passera la porte de la classe. Manque de bol, ce garçon s’avère être Diego, le plus beau mec du lycée. Le pari se complique pour Tamara.....Entre les sales coups des garces du lycée, une mère poule, les conseils « drague » de sa petite sœur, Tamara va vivre une année mémorable.

affiche Tamara

Notre avis : Alexandre Castagnetti se plaît à explorer le monde des jeunes. Il s’y est déjà essayé, en 2013 avec Le grimoire d’Arkandias, conte enfantin qui n’avait rencontré qu’un succès mitigé. Son adaptation de la BD de Zidrou et Darasse, légèrement inspirée de La Boum qui a marqué sa jeunesse, semblait nous promettre un agréable divertissement.

Copyright Arnaud Borrel

Pourtant, dès les premières images du générique, clip façon Beyoncé à la chorégraphie vulgaire et baclée, le rêve s’envole. Le scénario bancal n’apportera jamais aucun espoir d’embellie. « Grosse », cet adjectif nous est seriné un bon nombre de fois histoire de bien nous imprégner d’une réalité qui n’apparaît guère à l’écran. Tamara ira jusqu’à se le coller sur le front. Pourtant force est de constater que le postulat de départ (la corpulence hors norme du personnage principal) fond aussi vite que la silhouette de notre jeune héroïne qui ne ressemble en rien à l’imposante créature de la BD. Car si elle n’a certes pas une silhouette de mannequin, Tamara rentre juste dans la catégorie des « rondes », de celles dont les quelques kilos supplémentaires ne devraient compromettre ni la vie sociale, ni la vie amoureuse. Il ne nous reste plus qu’à constater que nous avons affaire à un énième film sur l’adolescence et à tous les clichés qui l’accompagnent.

copyright Arnaud Borrel

En optant pour un langage direct, des sujets sans tabou et l’omniprésence des réseaux sociaux, le réalisateur parvient à s’adresser parfaitement à la nouvelle génération, ce qui n’empêche pas les dialogues plats et les gags éculés. Et ce n’est pas la romance entre nos deux tourtereaux aux jeux peu convaincants qui risque de raviver notre intérêt. Elle glisse lentement dans une sauce sirupeuse à souhait dont on est bien vite rassasié. D’ailleurs, entre la méchanceté sans retenue des filles et les plaisanteries de mauvais goût des garçons, cette bande de jeunes n’attire guère la sympathie. Seules les apparitions trop peu nombreuses de la jeune Oulaya Amamra (révélée par Divines), véritable rayon de soleil dans le rôle de la confidente délurée, pourront secouer notre torpeur.

Copyright Arnaud Borrel

Depuis La Boum, dans toutes les comédies adolescentes, les histoires d’amour des parents se mettent au diapason de celles des enfants. Elles sont compliquées, torturées et souvent aussi peu stables. Pourtant, c’est du côté de cette famille recomposée et multiethnique que l’on trouvera un début de saveur. Si Sylvie Testud, en adoptant un jeu excessif, décrédibilise cette mère désorganisée, Cyril Gueï est épatant de naturel et le couple père/fille qu’il forme avec la jeune Yoli (Ina Castagnetti) nous apporte quelques scènes bienvenues de bonne humeur et d’énergie. Le salut est d’ailleurs à chercher plutôt du côté des seconds rôles, puisque Blanche Gardin en voisine décontractée et Bruno Salomone en père égocentrique nous offrent quelques moments de pur bonheur.

Pas vraiment suffisant pour attirer la catégorie de spectateurs à laquelle ce film est destiné, à moins que le sexy Rayane Bensetti ne serve d’aimant à midinettes.