La colle - la critique du film

Résumé : Benjamin hérite injustement de deux heures de colle un samedi. Il réalise une fois sur place que Leila, la fille dont il est secrètement amoureux, fait partie des collés ce jour-là. Et mieux encore : elle vient s’asseoir à côté de lui car il est le seul à avoir son livre de maths ! Alors qu’il va aux toilettes se rafraîchir les idées, lorsqu’il en revient, il se retrouve projeté comme par magie au moment où Leila vient s’asseoir à côté de lui ! Benjamin est bloqué dans une boucle temporelle : s’il s’éloigne de Leila plus de trois minutes, il est renvoyé au début de la colle ! Et tout ça parce que le génie de l’application Akinator a exaucé son vœu de la veille : « Je voudrais que Leila et moi on soit ensemble »… Coller aux basques de Leila jusqu’à la sortie, obtenir un baiser de gré ou de force, Benjamin va tout tenter pour sortir de ce piège, en se coltinant un pion tortionnaire, un gardien libidineux, une infirmière un peu spéciale et la pire bande de cancres du lycée…

Critique : Il y a moins d’un an, Alexandre Castagnetti amusait les adolescents avec l’histoire bancale, mais néanmoins sympathique, de Tamara. Avouant avoir un vif intérêt pour cette période particulière à mi-chemin entre enfance et âge adulte, il place l’action de son nouveau long-métrage dans un lycée bien décati, aux murs écaillés ou tagués, peuplés d’êtres loufoques et particulièrement peu attachants. L’univers glauque et sordide dans lequel nous allons demeurer emprisonnés durant une heure trente est installé. Copyright Nicoals Schul Séduit par le ressort comique de la répétition propre à Un jour sans fin de Harold Ramis, le réalisateur l’exploite de manière si excessive qu’il n’en extirpe que des situations hautement caricaturales et des personnages honteusement stéréotypés (la racaille présentée sans aucune nuance est réellement insupportable à écouter) pour qui il n’est guère envisageable de ressentir la moindre empathie. Si le talent des comédiens n’est pas à remettre en cause, la lourdeur du texte les dessert à chaque scène. Et puis, comment croire aux répliques potaches et grossières de ces jeunes gens prétendument pré-pubères, alors qu’ils accusent, pour la plupart, une trentaine bien tassée ? Copyright Lionel de Smet Si Arthur Mazet assure au mieux son rôle, il n’est à aucun moment, crédible. L’ajout d’une touche sexy, avec la présence de Sonia Rolland en bimbo déjantée, ou d’un bref instant glamour apporté par la beauté étincelante de Karidja Touré, n’empêchera pas cette farce abracadabrantesque de s’enliser dans une grossièreté tous azimuts. Quand la fin arrive brutalement, on est heureux de respirer l’air apparemment pur de la vraie vie.

Une mauvaise plaisanterie dont la lourdeur et la trivialité dérouteront à coup sûr les adultes, mais aussi bon nombre d’adolescents à qui elle est pourtant destinée.

