Tatie Danielle - Étienne Chatiliez - critique

Le 17 août 2025
Fondé sur un scénario inspiré, ce portrait satirique d’une vieille dame acariâtre n’a pas pris une ride.
- Réalisateur : Étienne Chatiliez
- Acteurs : Karin Viard, Catherine Jacob, Tsilla Chelton, Isabelle Nanty, Éric Prat, Laurence Février, Patrick Bouchitey, André Wilms, Évelyne Didi, Jean Pierre Miquel, Nadia Barentin, Jacqueline Dufranne, Virginie Pradal, Christine Pignet, Neige Dolsky
- Genre : Comédie, Comédie noire
- Nationalité : Français
- Distributeur : AMLF Distribution
- Editeur vidéo : TF1 Vidéo
- Durée : 1h50mn
- Date télé : 6 octobre 2024 22:55
- Chaîne : TF1 Séries Films
- Date de sortie : 4 avril 1990
Résumé : Tatie Danielle est une vieille dame atrabilaire, qui est tout aussi fidèle à son défunt mari qu’à sa volonté de malmener ses proches. Or, un jour, elle tombe sur une jeune femme qui va lui faire changer d’attitude...
Critique : Après La vie est un long fleuve tranquille, Étienne Chatiliez réalisait Tatie Danielle en 1990.
Elle a tout d’une teigne et passe ses journées à avaler du Barbara Cartland. Méchante, sadique et cruelle, telle est Tatie Danielle. En un mot, c’est une emmerdeuse ! L’âge excuse certains caprices. Puisqu’on la croit sénile, on lui passe certaines lubies. Mais son esprit est intact, alerte comme celui d’une adolescente. Elle prend un malin plaisir à faire tourner son entourage en bourrique. Malheur à ceux qui voudraient la contrarier ! D’ailleurs, ça tombe plutôt bien, car après la mort (accidentelle, il va sans dire) de son employée de maison, Tatie Danielle est invitée par ses neveux à s’installer sous leur toit parisien.
Chatiliez a sans doute signé ici l’un de ses scénarii les plus drôles. L’ensemble fourmille de répliques irrésistibles ("Souvent, quand on est contrarié, la base ne fixe pas"). Et, assurément, ce film n’a pas pris une ride. En vrac, citons quelques scènes d’anthologie. Les paupiettes d’Odile que Tatie déteste, le cocker Quick dont elle écrase "involontairement" les pattes, les parterres de fleurs qu’elle piétine en souriant et toutes les répliques cinglantes dont elle a le secret. Mention spéciale au chien "Garde à vous" que l’école de dressage a réussi à modeler à l’image de sa maîtresse.
À coup sûr, Tsilla Chelton a interprété ici l’un de ses rôles les plus aboutis, formidablement servie par un scénario taillé sur mesure. A ses côtés, Catherine Jacob joue une esthéticienne bien sous tous rapports, mère de famille à fleur de peau et patiente à l’extrême. Isabelle Nanty est parfaite en nurse pour personnes âgées, trouvant dans ce film son premier grand rôle. La brochette de comédiens n’est pas en reste. Les seconds rôles de cette distribution façonnent le film de très belle manière et lui offrent ce ton haut en couleurs. Patrick Bouchitey, en clochard imbibé comme une éponge, est tout aussi tordant que l’infirmière branchée soignant l’octogénaire à la fin du film.
Retrouver ce film en DVD constitue un pur bonheur. Chaudement recommandé pour les soirées moroses ou pluvieuses. Une petite séance en famille peut aussi s’imposer. Certaines vérités sont parfois bonnes à dire !
|Le
DVD
- L’image : L’ensemble du film n’a aucunement souffert de la numérisation, bien au contraire. Les couleurs sont splendides (ah ! les superbes motifs des papiers peints de la maison de Tatie Danielle !) et il semble que le format DVD ait offert un sévère et bénéfique bain de jouvence à l’image.
- Le son : Rien de bien exceptionnel à signaler au sujet du son. Cependant, il faut noter l’effort de l’éditeur ayant inclus une piste DTS et une piste 5.1 sur un film qui était mono à l’origine. Pour les vrais nostalgiques, il est d’ailleurs possible de visionner l’intégralité du film en mono.
- Les bonus : Sur le premier DVD, Etienne Chatiliez propose une version commentée du film. Sur le deuxième, entièrement consacré aux bonus (Les amis de Tatie), cinq interviews des acteurs principaux permettent d’en savoir plus sur le casting et le tournage. Une rubrique offre la filmographie des acteurs. Pour finir, trois bandes-annonces complètent ce DVD (La vie est un long fleuve tranquille, Tatie Danielle et Tanguy).
pm
Editeur : TF1 Video (Edition 2 DVD)
Coffret 2 DVD, 16/9 Compatible 4/3, Français Dolby Digital 5.1 et DTS, sous-titrages français pour malentendants.
