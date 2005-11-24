Tatie Danielle - Étienne Chatiliez - critique

Résumé : Tatie Danielle est une vieille dame atrabilaire, qui est tout aussi fidèle à son défunt mari qu’à sa volonté de malmener ses proches. Or, un jour, elle tombe sur une jeune femme qui va lui faire changer d’attitude...

Critique : Après La vie est un long fleuve tranquille, Étienne Chatiliez réalisait Tatie Danielle en 1990.

Elle a tout d’une teigne et passe ses journées à avaler du Barbara Cartland. Méchante, sadique et cruelle, telle est Tatie Danielle. En un mot, c’est une emmerdeuse ! L’âge excuse certains caprices. Puisqu’on la croit sénile, on lui passe certaines lubies. Mais son esprit est intact, alerte comme celui d’une adolescente. Elle prend un malin plaisir à faire tourner son entourage en bourrique. Malheur à ceux qui voudraient la contrarier ! D’ailleurs, ça tombe plutôt bien, car après la mort (accidentelle, il va sans dire) de son employée de maison, Tatie Danielle est invitée par ses neveux à s’installer sous leur toit parisien.

Chatiliez a sans doute signé ici l’un de ses scénarii les plus drôles. L’ensemble fourmille de répliques irrésistibles ("Souvent, quand on est contrarié, la base ne fixe pas"). Et, assurément, ce film n’a pas pris une ride. En vrac, citons quelques scènes d’anthologie. Les paupiettes d’Odile que Tatie déteste, le cocker Quick dont elle écrase "involontairement" les pattes, les parterres de fleurs qu’elle piétine en souriant et toutes les répliques cinglantes dont elle a le secret. Mention spéciale au chien "Garde à vous" que l’école de dressage a réussi à modeler à l’image de sa maîtresse.

À coup sûr, Tsilla Chelton a interprété ici l’un de ses rôles les plus aboutis, formidablement servie par un scénario taillé sur mesure. A ses côtés, Catherine Jacob joue une esthéticienne bien sous tous rapports, mère de famille à fleur de peau et patiente à l’extrême. Isabelle Nanty est parfaite en nurse pour personnes âgées, trouvant dans ce film son premier grand rôle. La brochette de comédiens n’est pas en reste. Les seconds rôles de cette distribution façonnent le film de très belle manière et lui offrent ce ton haut en couleurs. Patrick Bouchitey, en clochard imbibé comme une éponge, est tout aussi tordant que l’infirmière branchée soignant l’octogénaire à la fin du film.

Retrouver ce film en DVD constitue un pur bonheur. Chaudement recommandé pour les soirées moroses ou pluvieuses. Une petite séance en famille peut aussi s’imposer. Certaines vérités sont parfois bonnes à dire !