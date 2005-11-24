Critique

CINÉMA

Tatie Danielle - Étienne Chatiliez - critique

Tatiecardie !

Le 17 août 2025

Fondé sur un scénario inspiré, ce portrait satirique d’une vieille dame acariâtre n’a pas pris une ride.

  • moki 24 novembre 2005
    Tatie Danielle - Étienne Chatiliez - critique

    1
    2
    3
    4
    5

    Tatie Danielle est une vieille femme qui sait mener le monde en bateau.
    Elle fait croire qu’elle n’a pas toute sa tête en faisant toutes sortes de bêtises (pipi sur elle volontairement...), alors qu’au fond, elle est perverse, méchante et cruelle. Elle n’hésite pas à faire pleurer sa nièce qui l’héberge. Elle mène son petit monde selon ses caprices jusqu’au jour où elle trouve à qui parler. Un film drôle à regarder en famille.
    0

  • magali 25 octobre 2021
    Tatie Danielle - Étienne Chatiliez - critique

    Vu avec deux enfants de 9 et 11 ans.
    Bon éclairage sur les gens mièvres et les gens méchants.
    Et on a adoré la fin !
    0

7 votes
