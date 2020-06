La vie est un long fleuve tranquille - Etienne Chatiliez - critique

Critique : Les premiers films de Chatiliez ont été les meilleurs, ce qui ne met pas la barre très haut, mais situe ces aimables divertissements dans le peloton de tête des films comiques français. Cette version loufoque de la nouvelle de Maupassant Aux champs - dans laquelle on se marre un peu moins -, fait grandir un enfant riche chez des pauvres et un enfant pauvre chez des riches, le choc des cultures étant un argument toujours rentable pour qui veut produire de l’humour. Nous aurons droit bien sûr à tous les clichés possibles sur les uns et les autres, chaque famille incarnant des stéréotypes sociaux qui s’incarnent en habitus, comme aurait dit Pierre Bourdieu : les Groseille vivotent dans leur HLM, crachent sur la télévision, subsistent grâce à de menus larcins ; les Le Quesnoy sont des bourgeois rigoristes, biberonnés au catholicisme le plus traditionaliste. Chez eux, on ne met pas les doigts dans son nez et on ne dit pas de gros mots. La vengeance d’une infirmière contre son amant imbuvable - un docteur paresseusement joué par Daniel Gélin - sème la zizanie dans le déterminisme de la reproduction sociale.

Il ne s’agit pas de prêter à ce premier film du publicitaire Chatiliez des intentions particulièrement engagées, mais plutôt de lui reconnaître une habilité à exploiter une incongruïté initiale, pour en tirer le meilleur parti, qui s’appuie sur des gags globalement réussis. La vie est un long fleuve tranquille a généré son lot de scènes cultes, parmi lesquelles, évidemment, la chanson pour dames patronnesses "Jésus revient", qu’interprète avec vigueur le père Aubergé, alias Patrick Bouchitey. La comédie capitalise aussi sur des répliques comme l’interjection soupirée de Gélin ("La salope !"), l’aveu anatomique de l’excellent André Wilms ("Vous me faites bander, Marielle") ou l’annonce du repas "C’est lundi, c’est ravioli !".

Le principe d’une comédie commercialement réussie se mesurant à son substrat numérique de formules devenues proverbiales, on peut dire que ce long métrage a atteint son but. Pour ce qui est des qualités cinématographiques proprement dites, on constatera que ce n’était pas l’objectif principal.