La confiance règne - Étienne Chatiliez - critique

Résumé : La vie n’ayant rien prévu pour eux, ils ne lui demandent rien. C’est pourquoi Chrystèle Burrel et Christophe Gérard, malgré leur éducation inexistante et leur absence de valeurs morales, passent de place en place où ils sont employés comme domestiques avec une insouciance et une joie de vivre qui laissent rêveur. Pour eux, la vie est douce. D’autant plus douce qu’avant de se rencontrer, eux qui ne faisaient confiance à personne et ignoraient même qu’on puisse tenir à quelqu’un, se sont trouvés et n’ont pas envie de se perdre...

Critique : Oubliez le Chatiliez de Tanguy et sa méchanceté presque convenable : c’est un enfant de chœur comparé à cette Confiance règne rappellant que le cinéaste est également le responsable de bonnes comédies bien acides qui font mal au politiquement correct et aux idées reçues (ses excellents La vie est un long fleuve tranquille et Tatie Danielle).

En surface, le script ne répond qu’à une succession d’arnaques, de coups bas et de pièges, tissu narratif on ne peut plus convenu. En profondeur, une analyse sociale (comme toujours chez Chatiliez) où un couple de Bidochon (Cécile de France et Vincent Lindon, tous deux impeccables) va grimper prodigieusement l’échelle sociale pour la redescendre aussitôt et tomber au plus bas de la misère. Aux antipodes de la bonne morale (contrairement à ce qu’on pourrait croire), fonctionnant selon l’effet Orange mécanique qui oblige les fauteurs à retrouver dans un second temps toutes les personnes qu’ils ont escroquées au début, La confiance règne pousse la noirceur et le bouchon moqueur très loin, au risque de froisser la susceptibilité de certains spectateurs et quitte à laisser planer la vulgarité crasse et la méchanceté gratuite, deux choses qui peuvent indisposer les âmes les plus chastes...

Manque de chance : c’est ici que réside la force de cette comédie nullement consensuelle qui, en prenant pour héros deux voleurs malotrus qui voyagent pour fuir les tannantes contingences et conventions sociales, rigole grassement de multiples situations absurdes et peint un tableau au vitriol d’un monde vénal grouillant d’injustices, où les Groseille et les Le Quesnoy sont invités à se côtoyer. Rude festin, film très méchant. Les clashs sociaux laissent transparaître des traits satiriques très appuyés ; mais au-delà de leur dimension archétypale, les personnages n’en restent pas moins horriblement réalistes.

Pas avare en qualités, ce film de bon aloi, souvent grossier et régulièrement tordant, n’ennuie pas (rythme alerte impeccable) et provoque une foule de rires jaunes qu’on tente de retenir par honte. Dans l’Hexagone, où toute fiction est sagement ancrée dans des codes bien définis, applique sans saveur les règles du cinéma de papa (dialogues logorrhéiques et mise en scène plan-plan), voilà un film affreux, sale et méchant qui se contrefout de la morale et des convenances de la vie de tous les jours. Une bonne nouvelle qui risque cependant de ne pas être partagée par tout le monde...