Téléréalité - Aurélien Bellanger - critique du livre

Résumé : Sébastien Bitereau à peine vingt lorsqu’il monte à Paris pour devenir l’assistant du célèbre présentateur de la roue de la fortune. Très vite, il se fera remarqué et gravira les échelons qui le propulseront très vite au rang de numéro un.

Critique : Dans son nouveau roman, Aurélien Bellanger décortique le monde de la télévision avec un regard acide, en particulier sur ceux qui la font. Bien que le personnage de Sébastien Bitereau soit purement fictionnel, comme l’indique l’auteur dans l’avertissement qui ouvre le récit, tous les gens qui gravitent autour de lui ont quant à eux bien existé. Se bousculent ainsi Delarue, Ardisson, Azoulay et bien d’autres, qui vont jouer leur propre rôle et devenir ainsi, non plus des personnes mais des personnages, accentuant le parallèle avec les stars de la télé-réalité.

En effet, ce qui frappe à la lecture de cet ouvrage, par-delà le travail documentaire accompli par l’auteur pour coller au plus près de la réalité de l’époque, c’est sa volonté de mise en abyme. Plus qu’un roman, c’est presque une chronique qu’Aurélien Bellanger nous propose ici, en nous emmenant avec lui dans ce milieu qui semble à première vue si opaque.

Alors même que la télévision est un médium populaire et familial, une guerre se joue en off entre les différentes chaînes et les différents producteurs, pour proposer aux plus offrants un concept d’émission qui rassemblera la plus forte part de marché et donc rapportera le plus d’argent.

Car oui, ce qui anime ce jeune homme, Sébastien Bitereau, digne héritier d’Eugène Rastignac, le célèbre personnage arriviste de La Comédie humaine, c’est son désir de totalement bouleverser les programmes télévisuels, tels qu’ils existent depuis l’avènement du petit écran.

Alors qu’il a lui même commencé comme assistant sur des émissions de variétés surfant sur la vague de la nostalgie, le protagoniste va très rapidement en percevoir les limites et vouloir aller plus loin, en important des Pays-Bas le concept de Big Brother, devenu chez nous le célèbre Loft Story, qui donnera ensuite d’autres dérivés comme la Star Academy.

Parfois malsain et souvent arriviste, Sébastien Bitereau est présenté comme un visionnaire capable d’anticiper les goûts des téléspectateurs, à savoir le voyeurisme proposé par ce genre télévisuel. Tandis que son ami et animateur vedette David le met en garde contre l’avènement d’une "télé-poubelle", Sébastien quant à lui voit avec les débuts de ces programmes le moyen de maximiser ses profits. Pourtant, ce qui interpelle très vite à la lecture de ce roman, c’est l’absence d’envie chez Bitereau. Certes, l’appât du gain est présent, mais l’argent n’apparaît pas comme une finalité en soi, comme si, en fait, le personnage cherchait, "à devenir immortel et puis mourir"*.

En effet, sa seule véritable motivation n’est autre que d’élever la télévision au rang d’art et de se venger du snobisme du septième art, ce qu’il parviendra d’ailleurs à réaliser lorsque Les Cahiers du Cinéma classeront Loft Story dans leur top des meilleurs films de l’année.

Avec ce roman, Aurélien Bellanger offre une nouvelle vengeance à son héros : grâce à Téléréalité, le petit écran trouve aussi sa place dans la littérature.

*phrase prononcée par Melville dans le film À bout de souffle de Jean-Luc Godard.