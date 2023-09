Tempête dans le bocal - Bruno Patino - critique de l’essai

Résumé : Alors que les grandes entreprises du numérique rivalisent d’ingéniosité pour diriger notre attention vers leurs applications, Bruno Patino dresse les contours d’une action publique de régulation de ces acteurs, traçant un chemin qui se veut réaliste, efficace, sans jamais faire preuve de pessimisme.

Critique : Dans La civilisation du poisson rouge, Bruno Patino offrait, il y a à peine quatre ans, un tableau des conséquences de l’ère numérique sur notre attention collective. Loin des clichés faciles, ce premier essai sur le sujet appelait, malheureusement, une suite, tant les évolutions sur ce marché sont vertigineuses, notamment après les confinements successifs. En effet, alors que les techniques de captation de notre attention ont atteint un tel niveau de perfectionnement qu’il convient de sérieusement s’en inquiéter, que l’océan d’informations dans lequel nous baignons ne cesse d’étendre ses limites, nous rendant toujours plus petits, plus perdus dans celui-ci, il devenait urgent de dresser un nouveau bilan de la situation, mais surtout d’aller plus loin que le simple constat : Patino ne signe plus un essai d’alerte, il signe un essai militant.

S’il est une qualité indéniable à Tempête dans le bocal, c’est l’aisance avec laquelle Patino construit son discours, si fluide qu’il est accessible à chacun. Toujours fort d’exemples simples et frappants, précis et nuancé, il construit au fil des chapitres une ébauche de programme de reprise de contrôle sur des institutions dont on peut a minima douter de la capacité à s’attaquer au cœur du problème, celui-ci étant le moteur de leur business model : une minute passée sur Facebook, ce sont quelques centimes dans la poche de ses actionnaires. On imagine mal ces mêmes gens pousser pour que du temps, nous en passions moins sur notre petit écran.

Patino parvient à décrire les grands personnages du monde de la tech, capitaines d’un navire incontrôlable, qu’il a en grande partie rencontrés, avec une simplicité étonnante. Ainsi d’un Marc Zuckerberg qu’il jure métamorphosé par le pouvoir – ne craignons pas les mots. Il en fait des personnages de roman, dont on s’imagine, en deux coups de pinceaux, le portrait, les motivations et les doutes.

En à peine deux cents petites pages, Patino présente un plan d’attaque qui ne s’en tient pas aux grandes imprécations évidentes. Il décrit avec finesse comment nous pourrions établir des organes de contrôle, dont il faut qu’ils soient indépendants, pour garantir que les technologies agissent dans le sens du citoyen, pas contre lui. La question est hautement politique, et ainsi l’est Tempête dans le bocal.

Il faut absolument rapprocher cette lecture de celle de Stolen Focus – Why you can’t pay attention (Bloomsbury, Johann Hari, 2022), plus complète et complexe en cela qu’elle s’attache à décrire la chute de notre capacité d’attention collective par toutes ses composantes, pas seulement l’ère numérique qui n’en serait que la traduction la plus radicale, avec des entreprises comme Facebook ou Google qui ne font qu’exploiter des failles préexistantes. Pas encore éditée en français, elle fait déjà figure d’enquête-somme sur le sujet.

Elle augmente la compréhension d’un sujet que Bruno Patino explore avec talent, et qu’il convient de partager le plus largement possible, pour que, de notre attention, il reste encore quelque chose au moment de s’instruire, de voter, de faire société.