Textes retrouvés – Jorge Luis Borges - critique

Résumé : « Textes retrouvés » débute avec une introduction de Gersende Camenen qui revient sur ce qui unit ces textes disparates : « la matière borgesienne », où transparaissent les connaissances et la passion pour la littérature de Jorge Luis Borges. Le premier article traite de l’usage du langage pour décrire nos sensations, la perception du monde qui nous entoure ainsi que les approches philosophiques sur ce thème.

Critique : Jorge Luis Borges nous fait découvrir la littérature internationale, mais surtout celle de l’Argentine. De nombreux articles sont consacrés à des auteurs comme Alfonso Reyes, Luis de Gongora ou encore Susana Bombal et à leurs thématiques. Parmi ces sujets, sont abordés le mythe du gaucho, ce cow-boy argentin qui traversait le pays, jouait davantage du couteau que du six-coups. Il est aussi question de Buenos Aires, avec son ambiance nostalgique, du Don Quichotte de Cervantès, de La Divine Comédie, des nouvelles de Kafka ou des pièces de Shakespeare. La littérature est un vaste monde que l’écrivain semble avoir exploré avec passion, abordant également son travail d’auteur, mentionnant à la fois les romans qu’il considère comme des échecs et ceux qu’il pense aboutis, jugeant avec plus d’indulgence les écrits des autres que les siens, même s’il a parfois la dent dure avec ses contemporains.

L’ouvrage nous propose plusieurs analyses littéraires qui concernent surtout la poésie et sont illustrées par des vers d’auteurs argentins, à la fois en version originale et traduits en français.

Ces soixante-dix articles de longueur variable abordent de nombreux sujets, qui convergent presque tout le temps vers la littérature et c’est un plaisir de parcourir ainsi la pensée de Jorge Luis Borges, qu’elle se réfère à des auteurs, morts ou vivants, qui l’accompagnent au quotidien, ou qu’elle convoque, de manière plus intime, la présence de son père ou de sa sœur Norah. Ses souvenirs de famille lui fournissent l’occasion de cueillir un dernier brin d’enfance.

On peut lire avec beaucoup de plaisir ces textes écrits de manière simple, car même lorsque les analyses sont subtiles, Borges a cette capacité d’entraîner son lecteur. Le plus profane en la matière saisira très vite l’évocation d’auteurs mondialement connus, de grands mythes ou d’écrivains de la littérature argentine.

Textes retrouvés regroupe une salve d’articles, d’essais courts et de conférences traitant de nombreux sujets et de leur rapport à la littérature. Ce livre est une belle occasion de découvrir simplement l’une des plus grandes figures de la littérature mondiale.