The Chef - Philip Barantini - critique

Résumé : « Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de l’année. Dans un restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en ébullition. Mais les problèmes s’accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et sa brigade. S’ajoute à cela la pression constante d’une clientèle toujours plus exigeante qui menace de mener le restaurant à sa perte.....

Critique : La gastronomie fait décidément les beaux jours du cinéma. Il y a peu, Eric Besnard nous régalait de son Délicieux pour conter la naissance du premier restaurant français. Si ses paysages bucoliques et ses plats amoureusement mitonnés égayaient nos yeux et excitaient nos papilles, la démonstration ici est plus rude. Prenant appui sur Boiling Court, le court-métrage qu’il réalise en 2019 autour des addictions d’un chef en proie à l’alcool et à la cocaïne, Philip Barantini étoffe sa carte en détaillant par le menu, les interactions trépidantes entre les membres de la brigade mais aussi les relations compliquées avec des clients aussi exigeants que variés. Un concentré d’humour et de réalisme qui transforme ce travail d’équipe et cet instantané de la vie londonienne en une belle tranche de vie.

Exploitant une expérience personnelle acquise au fil d’années passées dans le milieu de la restauration, cet ancien commis de cuisine devenu réalisateur après avoir dispensé ses talents culinaires dans plusieurs restaurants étoilés, tient à rendre compte des difficultés inhérentes à la profession et des compétences techniques autant qu’humaines qu’exige ce métier souvent méconnu des consommateurs.

Pour une immersion totale, il fait le choix d’un plan séquence en temps réel et en huis clos. Impossible alors de perdre une miette de cette agitation qui règne de la cuisine à la salle, de la salle au bar. Un tempo bien rythmé, des dialogues vifs, des péripéties variées sur fond de harcèlement, de racisme et d’homophobie jettent sur la narration une pincée d’énigme policière. Néanmoins, l’absence de progression dans le temps condamne les personnages à un jeu itératif, heureusement réveillé par l’énergie d’un casting aux petits oignons, à commencer par l’impeccable Stephen Graham qui, entre coup de sang et désespoir, campe un patron pétri d’humanité.

Loin de l’image glamour du monde de la restauration habituellement véhiculée par le cinéma ou la télévision, The Chef prend l’option d’un cinéma-vérité énergique et convaincant dans l’espoir d’exhorter à un monde plus vertueux et respectueux. Un message universel qui fait de cette comédie dramatique un film militant qui se savoure à petites gorgées.