The Deep Dark - Molly Knox Ostertag - la chronique BD

Résumé : Magdalena partage son temps entre ses cours, son job de serveuse, sa grand-mère malade et son flirt avec une fille qui n’assume pas, lui donnant des journées épuisantes... mais pas autant que ses nuits passées dans sa cave, et son secret qui l’empêche de retrouver Nessa, une amie d’enfance soudain réapparue.

Critique : Si l’on se fie à ses publications en français chez Kinaye, on pourrait croire que Molly Ostertag dessine une lente mais progressive évolution qui la fait passer de l’aventure fantastique du Garçon Sorcière, encore enfantin, à l’amour fantastique ado de La fille de la mer, pour arriver au thriller fantastique ado-adulte de The deep dark, voulant toucher avec émotion un public qui grandit, capable d’entendre des histoires plus difficile et de s’ouvrir davantage. Ce serait ignorer la plupart de ses autres publications, comme Alleycat ou Strong Female Protagonist qui avaient des visées autrement plus adultes, mais restons sur les parutions françaises, car cette évolution est plus facile à visualiser. En effet, avec The Deep Dark, l’autrice semble basculer dans un environnement plus sombre, ce que suggérait le titre évocateur. Pas forcément par cette chose tapie dans l’ombre, mais bien par ce qui l’environne : la maladie quotidienne de la grand-mère, une sexualité peu ou proue refoulée, les conditions de vie et de travail, mais aussi le passé de cet(te) ami, devenue amie, qui a subi des violences de la part d’un compagnon toxique. Bref, les grands éléments pour un drame sont présents, et ce secret issu du fantastique, que l’on pouvait penser simple métaphore du secret et de l’enfermement, est bel et bien présent et réel pour le récit, mais sans finalement en prendre toute la place. Car comme pour La fille de la mer ou même la trilogie du Garçon Sorcière, même si le fantastique justifie le titre, même si les questions de genre, d’homosexualité et d’acceptation sont elles aussi très présentes, ce n’est pas ce que l’on retient de l’œuvre de Molly Ostertag, mais plutôt son jeu de dévoilement constant des émotions, à l’image de la Mare au Diable de Georges Sand.

© Kinaye / Ostertag

Pour le dessin, l’évolution est encore plus nette : de par le choix du noir et blanc, à de rares occasions agrémenté d’un peu d’écarlate sanguinolent ou d’un orange sablonneux, l’autrice a voulu basculer dans une ambiance proche du polar plutôt que de la romance ado. De fait, une enquête se tisse pour le lecteur, pour connaître les affaires sombres qui ont émaillé le passé des deux personnages de la couverture de l’album. Ces protagonistes, aux visages toujours rondelets, aux yeux tristes et aux épais sourcils, sont eux bien dans le style habituel, mais dans leurs écarts, dans leurs attitudes, là aussi on dénote quelque chose de plus tendu, de moins heureux, comme si l’espoir avait disparu, avant de renaître, un peu, dans le final.

© Kinaye / Ostertag

Album dense et touffu, dans une tonalité de fantastique adolescent de plus en plus menaçant, The Deep Dark permet aux éditions Kinaye de mettre en valeur une autrice qui continue d’évoluer.