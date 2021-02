The Dig - Simon Stone - critique

Résumé : Basil Browne (Ralph Fiennes), terrassier et archéologue amateur, arrive à bicyclette dans l’imposante demeure d’Édith Pretty (Carey Mulligan), veuve d’un colonel qui vit seule avec Robert, son jeune garçon (Archie Barnes). Elle lui propose d’entreprendre des fouilles dans son parc, où elle est persuadée que se trouvent des vestiges archéologiques. Comme les deux personnages ne réussissent pas à se mettre d’accord sur le salaire, Browne va d’abord refuser.

Copyright Netflix

Critique : Tiré d’un roman homonyme de John Preston écrit en 2007, fondé sur une histoire vraie, le film suit le parcours de Basil Browne, archéologue amateur qui ne fut reconnu que tardivement, grâce à sa découverte à Woodbidge, dans le comté de Suffolk.

Ses recherches ont permis de mettre la main sur les vestiges d’un bateau anglo-saxon datant du début du Moyen Âge, battant ainsi en brèche certaines certitudes historiques.

Le récit va se concentrer sur les rapports entre l’archéologue amateur, un peu bourru, extrêmement pointu dans son domaine, et la jeune châtelaine atteinte d’une grave maladie, mais très déterminée. Ils ne vont avoir de cesse, tous les deux, de contrer les représentants du British Museum, qui entendent bien s’approprier la découverte.

Parmi les professionnels, la châtelaine va tout de même se lier d’amitié avec Peggy Preston, une jeune archéologue mal mariée.

Si l’histoire repose sur un événement finalement assez peu spectaculaire, la mise en scène sensible et intelligente, qui s’attache au parcours singulier des personnages principaux, la rend finalement passionnante. On prend fait et cause pour ce duo inattendu et pour la jeune archéologue, bien malmenée par le machisme de son milieu.

Le long métrage bénéficie aussi de la très belle lumière de Mike Ely qui valorise la campagne du Suffolk et par une interprétation impeccable. On retient particulièrement celle de Carey Mulligan, qui cache une réelle détermination derrière son physique gracile, ainsi que celle de Ralph Fiennes, qui donne une belle épaisseur, jusque dans sa tenue et sa coupe de cheveux, à cet homme de la terre, sombre et taiseux. On comprend qu’il cache derrière son côté bourru, une réelle érudition qui lui a permis d’écrire des livres de référence en archéologie.

Cette belle réussite, produite par Netflix, est directement sortie sur sa plateforme le 29 janvier dernier.