The King’s Man : Première mission - Matthew Vaughn - critique

Résumé : Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans.

Critique : Il fallait oser réécrire l’histoire de la Grande Guerre en invoquant une fiction des plus rocambolesques. Car ce nouveau opus des King’s Man prend sa source dans le conflit interpersonnel qui oppose trois frères, chacun étant à la tête d’une puissance européenne et voulant faire payer à la surface du monde leur haine respective. Le scénario invite à sa table le pauvre archiduc d’Autriche François-Ferdinand, victime, comme on le sait, d’un attentat ; Raspoutine dans les traits d’un moine manipulateur et graveleux ; et même Lénine à la recherche de son alter ego de droite nationale. Il y a une véritable gageure que d’inscrire ce récit d’aventures dans les remous historiques d’une guerre qui aura tué des millions de personnes et défiguré l’Europe. Et il faut l’avouer, l’écriture est suffisamment efficace pour rendre crédible un pareil projet. Le scénario se joue en effet de faits réels que le film reprend à son compte, dans une série d’évènements totalement déjantés.

Mais l’intérêt du long-métrage s’arrête là. Il faut dire que The King’s Man : Première mission est d’une longueur consternante. Même les scènes d’action se perdent dans la surenchère d’épreuves, finissant par devenir grotesques. Le héros n’en finit jamais de manquer de mourir, un peu à la façon de ses ennemis qui semblent dotés de compétences paranormales incroyables. On parle beaucoup, pour, au bout du compte, se finir dans un vulgaire récit d’aventure opposant les gentils et les méchants. Le héros, le duc d’Oxford, est confronté à la tragédie familiale et tente, un court instant, de s’égarer dans l’alcool et la déprime. Mais il est rattrapé par sa fougue légendaire et se transforme en un héros virevoltant. Et pourtant, il n’a pas les traits d’un jeune premier. C’est un homme qui boite, mais recèle, derrière son vieillissement, mille et une facettes énergétiques. Bref, le film s’enferme dans des excès narratifs qui épuisent le spectateur, au lieu de capter les attentions.

Il manque sans doute à la tonalité générale, le flegme britannique. Le récit se prend beaucoup au sérieux alors qu’un humour très british aurait trouvé toute sa place. Même le jeu des acteurs manque de nuance. Ils s’enferment dans des personnages très stéréotypés, en dépit du méchant dont le visage est caché jusqu’à la dernière minute. On retiendra tout de même des scènes de combat très chorégraphiques qui font honneur au jeu dynamique des comédiens. La plus mémorable d’entre elles demeure celle qui oppose nos agents secrets au fameux Raspoutine. Ce dernier singe une sorte de danseur russe, aussi diabolique que drôle. A la façon des séries horrifiques qui inondent les écrans comme Scream, le méchant n’est jamais vraiment mort, il est surtout infatigable et se jette à corps perdu dans des combats qui ne finissent pas. En tous les cas, nous, après un tel film, on se sent très fatigué.