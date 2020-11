Kingsman : le Cercle d’or - la critique du film

Résumé : KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, fait face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents font la découverte d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis. Face à cet ultime danger, les deux services d’élite n’auront d’autre choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde des griffes d’un impitoyable ennemi, qui ne reculera devant rien dans sa quête destructrice.

Notre avis : Il est difficile de reprocher au réalisateur du rafraîchissant Kick Ass de ne pas savoir s’entourer tant la distribution du sequel de Kingsman : Services secrets est impressionnante. Elle compte pas moins de cinq acteurs oscarisés (notamment Jeff Bridges ou encore Halle Berry). Déjà, le premier volet avait frappé un grand coup avec la réunion de l’impeccable trio Colin Firth, Samuel L. Jackson, Michael Caine, auquel venait se greffer la révélation Taron Egerton dans le rôle du talentueux Eggsy.

Crédits: 20th Century Fox 2017

Pour Le Cercle d’Or, l’impétueux Matthew Vaughn a convoqué notamment Julianne Moore pour un grand rôle féminin qui manquait au premier film. Elle vient faire office, et non sans délectation, de grande méchante dans ce deuxième film aux ambitions commerciales évidentes (le premier avait surpris en s’appropriant plus de 414M$ dans le monde).

La belle rousse, tout en nuances, incarne une trafiquante de drogue, fan des fifties, souffrant d’un incurable manque de reconnaissance. Le plan meurtrier de cette dernière va contraindre le jeune Eggsy à poursuivre son apprentissage de l’autre côté de l’Atlantique après la destruction du QG de l’organisation Kingsman. L’espion pourra toujours compter sur sa fidèle équipe de choc, dont son mentor Harry Hart, qui fait un retour inattendu toujours sous les traits du genialissime Colin Firth, mais aussi sur ses nouveaux compagnons de chez « Statesman », les homologues américains de nos tailleurs anglo-saxons préférés.

Copyright : Twentieth Century Fox - 2017

C’est à Londres que vont toutefois retentir les premiers bruits de moteurs avec une scène d’action dantesque mettant aux prises l’agent Galahad « junior » face à un ancien prétendant au titre, Gonzo, qui a visiblement la défaite amère. Malgré quelques longueurs scénaristiques et un humour parfois lourd, nous sommes plongés assez rapidement dans l’atmosphère qui a fait le succès du premier long métrage.

La suite des débats prendra place dans une ambiance très Far West (voir l’affiche cinéma, pas très hype) avec l’arrivée d’un Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos) maniant à merveille le lasso, d’un Channing Tatum maître de la gâchette, d’un Jeff Bridges accro au cigare et enfin d’Halle Berry en grande stratège. Ces quatre personnages vont dès lors incarner une exagération amusante de l’image justicière de l’Amérique. Une savoureuse guerre des cultures se met alors en place où le raffinement British se heurte à la rudesse caricaturale des frustres cowboys. Alors que le premier film avait été marqué par sa critique du système des classes britanniques, Le Cercle d’Or vient s’attarder sur la vulnérabilité de chaque groupe social face à la consommation de drogue mais aussi la diabolisation de ses usagers à travers un chef d’Etat aux manières peu orthodoxes. Certains y verront un clin d’œil à l’actuel président, on n’en dira pas plus.

Crédits: 20th Century Fox 2017

Du côté des performances d’acteurs, Moore brille de talent et d’élégance à chacune de ses scènes éclipsant facilement ses petits camarades à l’écran. Pendant ce temps, Egerton continue de faire ses preuves tout en tentant de gérer sa relation royale avec le tout Hollywood. Sûr de lui, avec son flegme inné, Colin Firth nous enchante dans ce portrait plus vulnérable de Harry Hart. Du côté des agents étasuniens, Channing Tatum offre une composition jouissive dans la peau du bien-nommé Agent Tequila alors que Pedro Pascal, extrait de son bocal télévisé, est solide pour son premier grand rôle au cinéma. En revanche, les interventions de Halle Berry et Jeff Bridges apportent peu à leurs personnages, et ne parviennent pas à justifier leur présence à l’écran.

Ce plaisir d’acteur et des bonnes phrases fait de Kingsman une comédie toujours efficace. D’autant qu’en tant que film d’action, Le Cercle d’Or ne déçoit jamais et ce peut-être au détriment de son scénario plus simpliste qui frôle parfois les sorties de route. Cependant le flot d’images sensationnelles mis en valeur par un casting cinq étoiles nous submerge de bout en bout sans vraiment défaillir. On attend la trilogie avec impatience ! Le 3e volet a été posé pour 2019 et Vaughn devrait revenir.