The Lost Daughter - Maggie Gyllenhaal - critique

Résumé : Proche de la cinquantaine, Leda (Olivia Coleman), professeure de lettres américaine, arrive dans sa location de vacances sur une île grecque. Sur une plage calme où elle prend le soleil, arrive une famille nombreuse bruyante et plutôt envahissante.

Critique : Le récit adapté d’un roman d’Elena Ferrante, Poupée volée (2009), s’attache au personnage de Leda, une femme mûre, qui malgré son assurance affichée, cache une angoisse indéfinissable, que l’on découvrira au fur et à mesure. Très vite, le film va alterner présent et passé pour nous révéler une Leda de vingt ans de moins (Jessie Buckley), qui peine à organiser sa vie entre ses études et ses deux fillettes, pourtant fort bien élevées.

La Leda d’aujourd’hui semble méfiante face à toute nouvelle rencontre, notamment Lyle (Ed Harris), l’employé qui accueille les locataires, à qui elle a tapé dans l’œil ; et Nina (Dakota Johnson), une jeune mère de famille, qui fait partie de la famille nombreuse, et cherche à établir le contact lorsque Leda retrouve sa fille qui s’est un peu trop éloignée de la plage.

Sans raison apparente, Leda va s’emparer de la poupée de l’enfant et la cacher chez elle alors que toute la famille la recherche.

Pour son premier long métrage en qualité de cinéaste, l’actrice Maggie Gyllenhaal, fait preuve d’une étonnante maîtrise, mais aussi de quelques faiblesses. Elle se montre très à l’aise dans sa direction d’acteurs, et s’avère douée pour brouiller les pistes permettant de comprendre le parcours de son héroïne.

Malheureusement, les actes de Leda en Grèce ne sont pas toujours bien clairs et son obsession pour la poupée semble quelque peu déplacée, par rapport à son comportement par ailleurs.

On peut néanmoins penser que la nouvelle réalisatrice, qui s’est attaquée ici à une ambitieuse adaptation pour se lancer, trouvera matière à réaliser, à l’avenir, une œuvre davantage maîtrisée.

La prestation d’Olivia Coleman, qui a reçu l’Oscar de la meilleure actrice en 2019 pour La favorite (The Favourite de Yógos Lánthimos, et a interprété Elizabeth II, deuxième époque, dans la série The Crown, s’avère totalement étonnante dans ce rôle particulièrement difficile.

Le film, quant à lui, a reçu le prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise 2021.