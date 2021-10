The Place Beyond the Pines - Derek Cianfrance - critique

Résumé : Luke Glanton (Ryan Gosling), cascadeur moto dans les cirques, qui a acquis une certaine notoriété, est amené à revenir dans sa ville d’origine. Il revoit ainsi une ancienne conquête et découvre qu’ils ont eu un enfant ensemble.

Critique : Luke, solitaire et taciturne, va se lancer dans une série de braquages culottés à moto, pensant aider cet enfant dont il ignorait l’existence, ou peut-être trouver un vrai sens à sa vie.

Le scénario est à la fois malin et original, tout en n’évitant pas certains clichés et rebondissements cousus de fil blanc. Le récit est divisé en trois parties clairement distinctes, qui par contre amènent à chaque changement une étonnante surprise.

La mise en scène, très réussie, suit de très près les personnages composant chaque opus. Pour exemple, dès l’ouverture, on découvre un homme de dos, qui d’abord fume dans une loge. Puis, toujours sans le voir de face, on va le suivre suivre au milieu d’un dédale de nombreux stands de foire jusqu’au lieu du show. Ensuite, il rejoint deux acolytes et tous trois casqués et à moto vont être enfermés dans un cylindre de métal où ils vont rouler à toute allure dans tous les sens. On ne découvrira le visage de Luke qu’à l’issue de la dangereuse démonstration.

Sans dévoiler l’intrigue, on peut signaler que la deuxième partie se concentrera sur Avery Cross (Bradley Cooper), un policier en uniforme, qui va être impliqué dans une poursuite qui se finira mal. La troisième et dernière, qui se déroule quinze ans plus tard, montre deux adolescents (Dane deHaan et Emory Cohen) se lier d’amitié. Le premier est le fils de Luke, le second celui d’Avery. Le passé ne pourra que ressurgir.

Malgré certaines invraisemblances ou hasards qui tombent trop souvent à pic, on se trouve embarqué dans ce passionnant thriller qui ne cesse de nous surprendre.

Parmi une solide distribution, Ryan Gosling, faux rêveur et vrai dur au sourire en coin, et Bradley Cooper, faux naïf aux dents longues, sont particulièrement bien utilisés.