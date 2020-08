The renegade - Lance Daly - critique

Résumé : Irlande 1847 : Martin Feeney (James Frecheville) a déserté l’armée britannique, après plusieurs années passées à combattre aux quatre coins du monde. Il retrouve un pays dévasté par la famine et la domination anglaise qui impose sa terrible domination. Il apprend que sa mère est morte de fièvre, et que son frère a été pendu pour avoir volé de la nourriture. Il retrouve sa belle-sœur et ses enfants, qui s’apprêtent à quitter le pays pour l’Amérique.

Critique : Curieux film que Black’47 rebaptisé en France The renegade (!), uniquement en sortie DVD. En effet, fondé sur l’histoire vraie et terrible qu’a connue l’Irlande au milieu de XIXème siècle, il est tourné comme un film d’action à l’américaine, un peu comme un "Rambo" historique.

Le héros quasi "insubmersible", animé par la soif de vengeance, est joué par James Frecheville. Il est toujours là où on ne l’attend pas, il peut neutraliser plusieurs ennemis en quelques coups, et ne rate jamais sa cible à la seconde près. Le deuxième personnage, ancien militaire devenu policier, s’avère plus nuancé et plus complexe : il s’agit d’Hannah, interprété par Hugo Weaving, irlandais aussi. Il travaille pour les Anglais par opportunisme, ce qui ne l’empêche pas de tuer cruellement un rebelle lors d’un interrogatoire. Sa "punition" sera de retrouver Martin Feeney, avec un officier anglais xénophobe et pédant, Pope (Freddie Fox), afin de mettre fin à sa cavale meurtrière.

Les couleurs hivernales, froides et délavées, dues au directeur de la photo américain Declan Quinn, fixent parfois les plans comme des peintures.

Si on peut regretter une filiation trop appuyée avec le cinéma d’action américain, on suit cette aventure avec intérêt et curiosité, qui aborde un événement aussi terrible que méconnu.

La double peine subie par les Irlandais - famine et domination anglaise - a eu deux conséquences majeures pour l’histoire du pays : une émigration massive vers les États-Unis et la genèse du mouvement d’indépendance qui marquera profondément le XXème siècle de cette nation.