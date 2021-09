Tireur d’élite - Dzintars Dreibergs - critique et test DVD

Critique : 1915. La Première Gerre mondiale essaime partout en Europe. Les armées du tsar (Empire russe) et du Kaiser (Allemagne) s’affrontent, sans répit et avec une rare violence, en Lettonie, alors possession russe. Arturs, paysan n’ayant même pas l’âge de s’enrôler, y parvient tout de même, au prix de sacrifier son adolescence qu’il aurait pu préserver. Il rejoint les bataillons de tirailleurs lettons avec son père et son frère. Leur mère n’est déjà plus de ce monde puisqu’elle a été tuée par les Allemands aux prémices absurdes de ce conflit.

Artus est touchant dans son parcours de survie qui va durer cinq années et à l’issue duquel il sera décoré mais surtout renouera avec un présent plus serein avec sa douce compagne. Le film ne nous laisse pas sur notre faim avec une reconstitution historique fidèle et une immersion au plus près des lignes ennemies. Les blessés sont pléthoriques (Artus en fera les frais) tout autant que les morts sont légion. A la dramaturgie de la grande histoire, s’ajoute celle de toute une famille, puisque Artus va perdre, tour à tour, son père et son frère aîné.

Ce film est une narration sur la vie, l’engagement, la conviction, et il est à ce titre militant, et se révèle attachant.

LE TEST DVD

Les suppléments

Making of :

Le réalisateur est fier de tous les figurants qui ont affronté des conditions de tournages particulièrement âpres.

Il évoque le froid (le vent a été accentué par des ventilateurs d’envergure et particulièrement puissants), la neige étant tout sauf une invitée surprise, et les scènes de bataille en pleine nuit (dont une victoire historique primordiale filmée à 2h30 du matin).

Il y avait cependant le confort du plateau qu’il convient de souligner.

Le contexte historique :

Les Lettons participent à la Grande Guerre aux côtés de Moscou. Il s’agit d’un conflit coûteux en hommes, avalant les familles, et rendant stériles les récoltes.

Des mouvements indépendantistes vont se radicaliser à partir de février 1917 : l’ancien empire tsariste n’est plus face à l’émergence du bolchévisme. Les revendications des Alliés, dont le Printemps des Peuples, expliquent que la Lettonie proclame son indépendance le 18 novembre 1918. Les Bolchéviques ne voient pas d’un bon œil que ce territoire leur échappe. La Lettonie ne sera finalement réellement libérée que par la Pologne.

Les trois États baltes voient leur indépendance ratifiée par les traités internationaux de 1918 à 1920. La voix du peuple y est entendue, le suffrage universel instauré, et le régime parlementaire consacré.

Les États baltes sont cependant une zone tampon. Suite au pacte germano-soviétique de 1939, la Lettonie est absorbée par l’ogre russe en août 1940. Les déportations commencent immédiatement (goulag). En juin 1941, l’opération Barbarossa met les États baltes sous le joug de la Wehrmacht dont l’objectif est d’atteindre Leningrad. En 1944, les États baltiques deviennent propriété de l’Union soviétique.

Moscou reconnaît leur indépendance le 4 septembre 1991.

Les suppléments comprennent également le film-annonce.

L’image

16:9 compatible 4/3 - Le rendu est excellent et contribue à renforcer la tension dramatique inhérente à tout le long-métrage.

Le son

Version originale Dolby Digital 5.1 et Stéréo - Sous-titres français. Version française agréablement proposée et de bonne facture.