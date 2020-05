Tous en scène - la critique du film

Résumé : Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions : une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi : Une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.

Notre avis : Les studios d’animation Illumination ont trouvé la recette du succès, entre Moi, moche et méchant, Les Minions et Comme des Bêtes : prenez une pincée d’humour, une bonne poignée d’autodérision, une très forte dose d’imagination, sans oublier de saupoudrer de chansons et vous obtiendrez un film impeccable pour toute la famille, où la qualité de l’animation n’a d’égale que la force du scénario.

Tout le génie d’Illumination Entertainment est là : savoir jongler entre des thèmes d’actualité tout en offrant un divertissement à la hauteur des meilleures comédies. Alors que Moi, moche et méchant cherchait à étonner avec un antihéros attachant, mais surtout en évoquant une famille recomposée, l’adoption ou encore les difficultés que peuvent rencontrer les parents dans des familles monoparentales, Tous en scène surfe sur la vague d’émissions à succès telles que The Voice, Danse avec les stars ou encore La nouvelle star. Des émissions où des anonymes, qui n’ont aucun contact avec le star system mais un réel talent, ont la possibilité de s’exprimer. Les audiences étant au top niveau, pourquoi ne pas proposer un film d’animation qui reprend le thème des auditions ? C’est là que Tous en scène intervient, pour le meilleur et pour le rire !

Universal Pictures International France

Car la particularité du film est de proposer, au cœur de la ville de Los Angeles qui est ici stylisée, colorée mais toujours aussi grouillante, un anthropomorphisme de toute beauté, qui témoigne du travail colossal réalisé par les studios d’animation pour être encore plus réalistes. Toujours dans un esprit BD, les héros qui évoluent dans cette ville fantasque sont des koalas, des éléphants, des gorilles ou encore des girafes, mais qui dépassent ici les simples caractéristiques de leurs espèces. Afin de montrer que chacun peut accomplir ses rêves, le film commence par libérer chaque animal et donc chaque personnage de sa nature première, afin de renforcer l’unicité de chaque individu.

Universal Pictures International France

C’est là que tout le génie des réalisateurs se dévoile : dans une histoire où un jeune koala veut sauver le théâtre que lui a offert son père, le personnage de Buster est hyperactif alors que cette espèce dort plus de vingt heures par jour ! Les candidats qu’il sélectionne pour son concours de chant dépassent également les a priori : entre un gorille d’une grande douceur, une éléphante discrète ou encore un cochon qui joue les divas, il y a tout lieu de s’étonner, de rire et donc de s’attacher aux personnages.

Le choix du casting vocal tient aussi un grand rôle : avec des voix aussi manifestes que celles de Scarlett Johansson, Reese Witherspoon ou encore Matthew McConaughey pour la version américaine, et celles de Patrick Bruel et de Jenifer Bartoli pour la version française, comment de tels personnages ne peuvent-ils pas à leur tour devenir des stars ?

Universal Pictures International France

Film choral qui repose sur une bande son composée de 65 chansons parmi les plus célèbres du répertoire, Tous en scène propose de survoler l’histoire de la musique des années 1940 à nos jours, avec des morceaux qui ont traversé les générations comme ceux de Frank Sinatra. Une preuve supplémentaire, s’il en fallait une, que la musique joue un rôle considérable dans le succès d’un long-métrage. Difficile d’y échapper dans le cas d’un film d’animation, encore plus lorsqu’il joue avec les codes de la comédie musicale.

Mais si Tous en scène était une chanson, ce serait un tube ! Impossible de résister à l’envie de chanter, de se trémousser sur son siège ou de réécouter chez soi, encore et encore, les chansons qui composent le film. Pour un peu, on se croirait en plein concert en pleine salle obscure. Quel bonheur !

Universal Pictures International France

Reste bien entendu les messages que transmettent toujours ce genre de film d’animation. Tous en scène a choisi de miser sur des valeurs telles que l’amitié, le travail, l’endurance, l’espoir… Les personnages s’entrecroisent sans jamais se rabaisser, et si les liens entre des espèces animales que tout oppose sont assez surprenants, ils sont tous sur scène d’une telle beauté qu’on ne peut qu’en demander davantage. Que le spectacle continue !