Toutes les morts de Laila Starr – Ram V, Filipe Andrade – la chronique BD

Résumé : Un jour, au-dessus des nuages, la déesse de la Mort est convoquée dans le bureau de son patron, qui lui annonce son renvoi. Le divin n’a plus besoin d’elle alors que vient de naître un enfant, Darius, qui doit inventer la vie éternelle. Pour tout remerciement, la Mort reçoit la possibilité de se réincarner dans le corps sans vie de Laila, une jeune femme de Mumbai qui est morte défenestrée. Mais la Mort n’a pas dit son dernier mot : si elle fait disparaître l’enfant qui doit inventer l’immortalité, elle pourra reprendre son activité et retrouver son siège parmi les divinités. Mais ce plan se trouve rapidement contrarié : quelques heures à peine après avoir été réincarnée en mortelle, la Mort est fauchée par un camion après une course-poursuite… avant d’être ramenée à la vie.

Dans la préface dont il gratifie l’album, Fabio Moon écrit que le lecteur « se sent farouchement vivant » en lisant Toutes les morts de Laïla Starr. Ce compliment porte d’autant plus qu’il vient du co-auteur de Daytripper (Urban Comics, 2012), magnifique album multi-récompensé qui propose une réflexion sur la vie. Il y a par ailleurs une véritable filiation dans le thème entre Daytripper et Toutes les morts de Laila Starr : les artistes célèbrent la vie en mettant en scène une Mort revancharde, comme l’ont fait en leur temps Gabriel Ba et Fabio Moon à travers le récit d’un aspirant écrivain qui chronique les morts de ses contemporains pour un grand quotidien.

Mais Toutes les morts de Laila Starr n’est pas un simple décalque de Daytripper. L’alchimie du dessin et des mots (avec une traduction très réussie) font toute la poésie de l’album. Les planches très colorées de Filipe Andrade, avec des dominantes de bleu et de rose, confèrent une atmosphère singulière au récit. Les couleurs donnent un éclat particulier aux rues et aux habitants de Mumbai, mégapole cosmopolite aux multiples visages. Les artistes rendent ainsi un bel hommage à la culture indienne et à leur rapport à l’au-delà. L’album de Ram V et Filipe Andrade recourt à la métaphore et au fantastique pour construire leur récit, rendu très dynamique par un découpage nerveux qui se met au service de l’incessante course-poursuite menée par la Mort. Réincarnée en Laila Starr, la Mort n’a qu’un seul but : poursuivre celui qui doit inventer l’immortalité et le dissuader de concevoir une cette invention. Ironie de l’histoire, elle décède d’une façon différente à chaque fois qu’elle le rencontre. L’album se termine en une très belle ode à la vie et à ses mystères. Une lecture franchement réjouissante.