Tranchées - Loup Bureau - critique

Résumé : Sur la ligne de front du Donbas, les soldats du 30ème bataillon de l’armée ukrainienne affrontent des séparatistes soutenus par la Russie. Le réalisateur Loup Bureau nous plonge dans cette expérience de guerre, à hauteur d’hommes et au cœur des tranchées. Là où chacun doit à la fois se protéger de la mort, mais aussi tenter de recréer une normalité dans l’univers anormal du conflit.

Critique : Ils sont terrés à la frontière du Donbas, dans ces longues langues de terre et de pierres qu’ils ont creusées avec des pelles, à la main. Quand ils ne guettent pas l’ennemi, ils entendent les pétarades d’obus éclater dans le ciel, comme des avertissements que leur attente est une provocation pour les séparatistes russes venus leur arracher ce bout du monde. La plupart de ces hommes sont des gamins. Ils ne ressemblent pas aux ombres anonymes qui parcourent aujourd’hui les écrans de télévision. Ce sont des jeunes hommes qui rigolent, tremblent, se souviennent de leur compagne, fument des cigarettes et jouent avec les chiens. C’est un peuple qui attend la guerre, derrière ces tranchées sombres et dépouillées.

Loup Bureau n’est pas un journaliste comme les autres. C’est d’abord un cinéaste visionnaire. L’homme sait avant tout le monde que le chaos viendra de ce bout du monde, à l’époque ignoré de la presse internationale. La caméra s’engage dans de longs travellings soignés, où la poussière, les herbes sèches précèdent le corps juvénile des soldats ukrainiens. Il y a même quelques rares femmes qui se recoiffent, cherchent un recoin dans les profondeurs grises de la terre pour reprendre leur respiration. Et il y a l’attente, magnifiée par un noir et blanc délicat, et un écran resserré, étroit, à l’image de ces garçons et filles qui vivent entassés dans ces replis austères. L’action pourrait avoir été tournée pendant la Première Guerre mondiale. On pense aux poèmes d’Apollinaire à sa Lou, au bras arraché de Blaise Cendrars, et l’on comprend à travers ses visages du quotidien guerrier l’épouvante de l’attente.

Tranchées est un film rare qui donne la parole à des soldats ukrainiens sans le filtre de leurs chefs. À travers le témoignage de la guerre, ils parlent de leurs conditions de vie difficiles au pays, à la peur de la mort mais aussi à la nécessité du sacrifice. Parce que la photographie est très belle, parce que les confidences sont sincères, parce que les visages sont défaits de toute forme de misérabilisme, parce que la musique élève le propos, et non pas seulement parce qu’il s’agit de l’Ukraine, l’œuvre fait honneur au cinéma, à la solidarité et à la paix qui faiblit toujours plus.