Trans Memoria - Victoria Verseau - critique

Résumé : Victoria (la réalisatrice) filme deux femmes amies qui vont subir une intervention de transition en Thaïlande. Elle-même a vécu la même expérience il y a plusieurs années avec Meril, son amie décédée depuis.

Critique : Si l’on est pas prévenu, on peut penser que l’on est face à un film de fiction.

La réalisatrice Victoria Verseau, également plasticienne, qui filme avec élégance, situe son récit dans des lieux parfois étonnamment vides, souvent énigmatiques, mais lumineux la plupart du temps. De plus, de tous les endroits traversés, nous ne croiserons que les quatre protagonistes principales : les trois de la période contemporaine et les images vidéo tournées par Meril elle-même douze ans avant.

Beaucoup de douceur, des interrogations parfois basiques ou crues sur la transition, le tout avec une distance stylisée, mais qui ne permet pas aux spectateurs non concernés personnellement d’appréhender la problématique.

Alors, il vaut mieux voir ce long métrage, comme un poème nostalgique sur une solide amitié brisée par la mort, qui ainsi permet de s’émouvoir, quelle que soit note identité. Parce que peut-être ce sujet encore tabou ne permet pas encore une approche plus frontale, et vu ainsi ne se prêtera plus difficilement aux critiques transphobes.