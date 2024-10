Transformers : Le commencement - Josh Cooley - critique

Résumé : Cette grande aventure familiale se déroule entièrement sur la planète Cybertron. Accompagné de la pugnace Elita et du drôlissime Bumblebee, Optimus Prime va devoir faire face à son ancien ami Megatron.

Critique : Depuis quelques années, le marché de la Japan Culture est en plein essor en Occident, proposant des univers toujours plus originaux rompant radicalement avec l’imaginaire du monde occidental. Preuve s’il en est, la France est le second marché du manga et des animés derrière son pays père, le Japon, et la Japan Expo rassemble chaque année des milliers de visiteurs en région parisienne.

Cependant, les œuvres japonaises semblent toujours s’adresser, à quelques exceptions près, à un public niche d’adeptes. Mais grâce à son histoire simple, universelle et cinématographiquement superbe, Transformers : Le commencement pourrait bien connaître un succès populaire inattendu.

Le film, se voulant être une sorte de préquelle s’adressant d’abord aux non-initiés à la franchise, met en scène un héros anticonformiste aussi drôle qu’attachant par sa volonté, son ambition et son courage désintéressés : Orion Pax, mineur incapable de se transformer et chargé d’extraire l’Energon pour le peuple Cybertronien, nourrit l’espoir de retrouver la célèbre Matrice du Commandement afin de ramener la prospérité sur Cybertron face aux terribles aliens Quintessons, alors que les ressources en Energon s’épuisent et que le gouverneur Sentinel Prime semble revenir bredouille de chacune de ses expéditions dans sa quête de la Matrice.

De cette exposition somme toute assez classique découle une avalanche de péripéties, dont l’éboulement débute dès la première séquence du film. Certes, le scénario n’échappe pas à certaines conventions : plusieurs rebondissements sont assez prévisibles et l’intrigue obéit au schéma narratif traditionnel. Sans doute parce que ce sont les personnages qui constituent le véritable cœur du récit.

Si Orion Pax, Bumblebee et D-16 enchaînent volontiers gags et répliques comiques, contrastant avec le caractère rigoureux de l’ambitieuse Elita, leurs dialogues et leurs interactions laissent transparaître des personnalités subtiles savamment construites par les scénaristes, parcourues de doutes, fragilités et querelles intérieures.

C’est donc bien plus grâce au développement des personnages qu’à celui des aventures qu’ils vivent que l’histoire est rendue intéressante. Un parti pris qui a fait ses preuves dans nombre de récits épiques (L’Iliade et L’Odyssée, L’Énéide…) et totalement cohérent, les Autobots ayant toujours été présentés comme des êtres dotés d’une intelligence et d’une sensibilité égales, voire supérieures, à celles des humains.

L’animation, impeccablement maîtrisée, achève de donner au métrage toute sa puissance explosive !

Les films d’action les plus convenus, qu’il s’agisse de films d’animation ou en prise de vue réelle, se sont parfois complu dans la mise en scène de séquences faussement spectaculaires amalgamant effets spéciaux grossiers et montage épileptique. Deux écueils que le réalisateur Josh Cooley évite avec virtuosité.

Courses-poursuites, combats à l’arme de guerre ultra-perfectionnée, accidents, explosions ont beau se succéder à un rythme effréné, l’animation et le montage demeurent, tout du long, d’une extraordinaire fluidité. Même la photographie, aux accents métalliques et électroniques pour mettre en valeur les décors et l’univers futuriste et ultra-technologique de Cybertron, exciterait de joie la rétine la plus artificielle.

Nul besoin d’un cachet d’aspirine au sortir de cet étonnant manège à sensations ; juste le sentiment d’avoir vécu une expérience cinématographique singulière et l’envie de refaire la queue pour un second tour.