Tully - Jason Reitman - critique

Résumé : Marlo, la petite quarantaine, vient d’avoir son troisième enfant. Entre son corps malmené par les grossesses qu’elle ne reconnaît plus, les nuits sans sommeil, les repas à préparer, les lessives incessantes et ses deux aînés qui ne lui laissent aucun répit, elle est au bout du rouleau. Un soir, son frère lui propose de lui offrir, comme cadeau de naissance, une nounou de nuit. D’abord réticente, elle finit par accepter. Du jour au lendemain, sa vie va changer avec l’arrivée de Tully…

Critique : Il suffisait de voir les deux films déjà issus du partenariat entre Jason Reitman et Diablo Cody, à savoir Juno et Young Adult, soit respectivement les histoires d’une jeune mère de 16 ans et d’une trentenaire immature, pour deviner à quoi allait ressembler le personnage principal de leur troisième collaboration. A nouveau confié à Charlize Theron, dont on sait depuis Monster qu’elle est l’une des rares actrices américaines à ne pas avoir peur de jouer de son charme naturel, le personnage principal est donc cette fois une femme d’une quarantaine d’années, une mère de famille au bord de la crise de nerfs. Lorsque l’intrigue débute, Marlo est déjà enceinte de son troisième enfant. L’approche de cette naissance apparaît dès les premières minutes comme un événement qui va bouleverser un quotidien que l’on découvre, certes, brutalement mais dans lequel il est facile de se retrouver. Contrairement à leurs deux précédents films, dans lesquels l’âge de leur héroïne posait problème, Tully semble nous convier au sein d’un schéma familial parfaitement classique. Et c’est justement le fait de pouvoir aisément trouver des similitudes entre le calvaire vécu par cette new-yorkaise cyclothymique et le travail de mères de notre entourage qui fait de ce film une œuvre troublante par son universalité.

Copyright Mars films

Que vous soyez vous-même une maman, que vous ayez prévu de le devenir, ou que vous observiez les efforts faits par votre propre mère, ou alors celle de vos enfants, chacun est tôt ou tard concerné par les difficultés de gérer des bambins tout en tirant un trait sur sa propre jeunesse insouciante. Peu de films ont réussi capter la crise existentielle que peut représenter l’arrivée de telles responsabilités à un moment où son propre corps est en pleine transformation. Il faut dire que le travail au quotidien d’une jeune mère n’a rien de glamour et est terriblement redondant, certainement pas de quoi faire un long-métrage aguicheur. Or, ce sont justement ces deux caractéristiques au demeurant repoussantes que Reitman et Cody ont réussi a parfaitement exploiter. Ainsi, si le récit en lui-même est finalement assez convenu, l’approche très crue avec laquelle cette famille est dépeinte permet à Tully de se démarquer des nombreuses productions familiales indépendantes américaines et nous livre un portrait de femme poignant car réaliste.

Copyright Mars films

L’intervention de Tully, comme une « baby-sitter de nuit », apparaît comme la meilleure nourrice que le cinéma nous ait permis de rêver d’avoir depuis Mary Poppins. Interprétée par une Mackenzie Davis attachante au possible, contrairement à Charlize Theron qui assume le peu de charme des stigmates de sa maternité qu’elle dévoile, elle se pose comme un modèle pour toutes les jeunes femmes que la fatigue de Marlo pourrait effrayer. On en revient alors à la même situation que dans les deux précédents films, à savoir à un portrait de, non pas une femme entre deux âges, mais de deux femmes complémentaires de deux âges. Qu’elles soient chacune l’alter ego de l’autre est cependant un élément que le scénario transforme maladroitement en twist prévisible dans un épilogue des plus consensuelles. Une conclusion qui frise la déception, mais qui réussit à rebondir sur un retour au quotidien abrupte de cette famille ordinaire. Une simplicité qui parvient à nous émouvoir sans artifice, et c’est en cela que Tully est une agréable surprise... en attendant un quatrième film qui nous confrontera à la crise de la cinquantaine ?