Tunnel to Summer - Tomohisa Taguchi - critique

Résumé : Selon une légende urbaine, trouver et traverser le mystérieux tunnel d’Urashima offre à celui qui ose s’y aventurer ce qu’il désire de plus cher mais à un prix qui rend l’expérience périlleuse : quelques secondes en son sein se transforment en plusieurs heures dans la vraie vie ! Kaoru, un jeune lycéen, qui a du mal à se remettre de la disparition de sa petite sœur, va faire équipe avec Anzu, une jeune fille énigmatique qui lui propose son aide pour tenter l’aventure. Mais qu’attend-elle de lui en échange ? Et que lui restera-t-il, une fois qu’il aura traversé le tunnel ?

Critique : L’éclosion du cinéma d’animation japonais, après les grands noms des studios Ghibli, a aujourd’hui atteint une étonnante forme de maturité et d’expérimentation, sans cesse remise sur des chemins inattendus. Avec Tunnel Summer, sacré Prix Paul Grimault au dernier festival d’Annecy, Tomohisa Taguchi offre une magnifique variation sur le temps qui passe et la reconstruction après un deuil. Sans jamais forcer le trait du mélodrame, le récit sublime tout d’abord l’étrangeté du sentiment amoureux et de la rencontre en captant, par le regard du protagoniste, tous les petits riens qui s’inscrivent dans une mémoire amoureuse : des brises sur l’horizon marin en attendant le train, le bruit des gouttes sur un parapluie. Cette attention aux détails sonores devient très vite la matière mélodramatique du temps, sa relation directe, presque littéraire : résurgences sonores des souvenirs qui, passées de l’autre côté de la frontière temporelle, deviennent des fragments de la vie vécue, de la vie d’adulte.

Copyright 2022 Mei Hachimoku, Shogakukan/The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes Film Partners

À la découverte d’un mystérieux tunnel, métaphore fantastique du temps et du destin, le jeune couple se lance dans une aventure quasi morbide où l’écoulement du temps désynchronise petit à petit la relation amoureuse jusqu’à une forme d’abandon poignante ; pour mieux se trouver et dépasser son deuil familial, Kaoru éloigne la silhouette de la jeune fille qu’il aime lors de cette traversée mortifère, grotte de l’inconnu se rappelant à lui comme une addiction à repousser toujours plus loin. Outre les nombreuses métaphores sexuelles et psychiques du tunnel comme lieu d’introspection et d’anatomie, le film surprend par la qualité presque abstraite de sa représentation du fantastique : loin des prouesses visuelles de ses aînés, Taguchi préfère montrer dans une palette chromatique étrange et des formes géométriques hétérogènes, un lieu onirique où le virtuel se mêle aux échos naturels. Alchimie de couleurs et de sons obsédantes, plus proche d’un Michel Ocelot que d’un Mamoru Hosoda.

Forts de ces thèmes et de ces tentatives de repousser la dialectique du deuil et du sentiment amoureux vers une forme d’abstraction poétique, Tunnel to Summer ouvre une perspective vertigineuse sur le retour vers soi et l’accomplissement d’un futur plus lumineux. Les puissances du mélodrame se libèrent enfin lors d’une dernière partie aux allures de thérapie bienfaitrice, avec une simplicité qui réussit à décrocher l’émotion exactement là où les théorèmes abscons de Christopher Nolan échouent souvent.