Turn Me On - Michael Tyburski - Critique

Le 18 novembre 2025
Turn Me On est une dystopie d’une froideur maîtrisée, où Michael Tyburski interroge avec une élégance troublante le prix à payer pour renoncer à nos émotions. Un film lent, beau et oppressant, qui rappelle avec force que ressentir - même trop- reste notre dernier bastion de liberté.
- Réalisateur : Michael Tyburski
- Acteurs : Luke Kirby, Nick Robinson, Bel Powley, Justin H. Min, Nesta Cooper , D’Arcy Carden, Patti Harrison
- Genre : Comédie, Science-fiction, Romance, Dystopie
- Nationalité : Américain
- Distributeur : UniversCiné
- Durée : 1h39mn
- VOD : UniversCiné
- Festival : Festival San Sebastian 2024
– En VOD sur UniversCiné à partir du 17 novembre 2025
Résumé : Dans un futur aseptisé, l’entreprise OurFriends garantit une existence parfaitement stable en supprimant toute émotion humaine. Lorsque deux membres du programme commencent à percevoir les limites et les failles de ce monde trop lisse, l’ordre établi vacille.
Critique : Turn Me On de Michael Tyburski imagine un monde où l’humanité a renoncé à son tumulte intérieur. Plus de colère, plus de tristesse, plus de joie – plus rien qui déborde, dérange, bouleverse. L’entreprise OurFriends promet la paix absolue, un soulagement permanent – et le prix à payer n’est autre que l’abolition de toute émotion. Dès les premières images, la dystopie s’annonce avec une sobriété glaçante : pour entrer dans ce nouveau modèle de vie, les clients doivent accepter de brûler leurs affaires personnelles les plus chères et les souvenirs qui y sont liés. Ainsi, toute trace du passé est effacée et le nouvel arrivant repart à zéro comme une machine fraîchement réinitialisée. Un partenaire de vie lui est assigné – avec qui il n’aura jamais aucun contact physique –, ainsi qu’une fonction, un foyer et, à terme, un enfant conçu pour s’intégrer à ce système où la neutralité est devenue une vertu cardinale.
Bel Powley et Nick Robinson livrent ici une performance louable : leurs visages lisses, leurs gestes mesurés, leur voix presque monotone composent une partition d’où toute émotion a été méthodiquement retirée. Leur jeu, précisément parce qu’il se tient au bord du vide, crée une tension permanente. Le spectateur se retrouve à guetter la fissure, l’étincelle, la micro-expression interdite qui annoncerait la résurgence du vivant.
Chaque matin, les personnages avalent la même pilule avec le même smoothie pastel ; chaque jour, la même question rituelle, lancinante, revient : « Are you content ? ». Une formule d’apparente bienveillance qui, en réalité, martèle la règle fondamentale : ne rien ressentir, se maintenir dans une satisfaction constante et parfaitement contrôlée. Les décors, magnifiques dans leur froideur, dessinent un univers en parfaite résonance avec le jeu des acteurs : lignes impeccables, couleurs étouffées, silence absolu où la moindre respiration paraît presque inconvenante.
Le rythme volontairement lent du film devient un outil narratif à part entière. Il laisse le temps d’observer, de ressentir ce manque de ressenti, de s’enfoncer dans cette atmosphère où la sérénité imposée tourne peu à peu à l’oppression douce. Michael Tyburski ne cherche pas le spectaculaire, mais la sensation continue d’un monde trop lisse pour être acceptable. Et petit à petit, dans cette monotonie parfaitement orchestrée, se dessine l’idée que ressentir – même mal, même fort – est peut-être la dernière forme de liberté qui vaille encore la peine d’être défendue. Une vérité que les personnages principaux découvriront eux-mêmes au prix de risques qui pourraient bien les briser.
Turn Me On devient alors un hommage discret mais puissant à tout ce qui déborde : les peines qui réveillent, les joies qui submergent, les désirs, les doutes, les manques. Un film qui, sous son apparente tranquillité, murmure la nécessité absolue de l’émotion, et nous rappelle à quel point elle constitue le cœur battant de notre humanité.
