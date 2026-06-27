Un champ de fraises pour l’éternité - Alain Raoust - critique

Résumé : Radio Pomski livre sa dernière bataille. Cultissime radio locale, lovée dans un camping, elle ressemble à celles et ceux qui y résident à l’année et que la vie a cabossés. Alors que la menace d’une expulsion se resserre, l’antenne devient le cœur battant d’une communauté où se mêlent destins ordinaires et extraordinaires, tentatives de bonheur, et certitude fragile, qu’ensemble, tout n’est pas encore perdu. À sa manière, chacun essaie de sauver bien plus qu’un lieu : une certaine idée de l’amour et de l’amitié.

Critique : Alain Raoust à toujours pris plaisir à se démarquer d’un monde trop formaté. Après Rêves de jeunesse situé dans une déchetterie, le réalisateur libertaire installe cette fois son décor dans une époque volontairement indéfinie (on y trouve des cassettes, des vinyles, une Renault 5 mais aussi des drones, des téléphones portables et des références à Emmanuel Macron tant autant qu’à Valéry Giscard d’Estaing ou à Nicolas Sarkozy) dans un camping déserté, menacé de devenir une base nautique, dans lequel quelques résidents marginalisés veulent continuer à vivre. La radio locale qui émet encore leur sert de lien. Mais jusqu’à quand ?

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L’atout majeur de ce film n’est pas son scénario qui se fait répétitif et s’enferme dans une boucle sans fin entre dérives de notre époque et vertus du collectif. Mais le récit brille par sa capacité à réunir des personnages atypiques et hauts en couleur, tout en diffusant avec la même décontraction poésie et prosaïsme. Oscillant entre conte moral et comédie politique, Alain Raoust oppose groupuscules identitaires cagoulés et violents aux discours de fraternité, de partage et d’inclusion qui sont diffusés sur les ondes de Radio Pomski, sans jamais se départir de son sens de l’humour et de sa liberté de ton. Si ce film prêche une forme d’anarchie, sa mise en scène reste d’un parfaite sobriété. C’est plutôt dans sa spontanéité à être là on ne l’attend pas qu’Un champ de fraises pour l’éternité déploie toute sa vigueur. Porté par des étendues de verdure et de lacs à la beauté brute, il se transforme en plaidoyer social pour laisser à chacun la liberté de se rapprocher de la nature et prône la nécessité d’inventer de nouveaux types d’habitat ouverts à toute forme de vie collective, sans autre but que se réunir sous le signe de l’amour ou de l’amitié. Le camping, où chacun se côtoie et s’entraide, devient le symbole de ce que certains qualifieront d’utopie et d’autres d’avenir.

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Le casting, lui, devrait faire l’unanimité. Composé d’acteurs touchants et complices, il parvient à nous faire croire à cette famille hétéroclite et tendre : de la vivacité de Kim Higelin à la finesse de Quentin Dolmaire, de la candeur d’Oussama Kheddam à la fougue d’Estelle Meyer, en passant par la sensibilité de Florence Loiret-Caille, sans oublier la générosité communicative de Grégory Montel et bien sûr l’authenticité de Philippe Rebbot qui, derrière son personnage nonchalant et décalé, n’en finit plus de cacher son humanité. Chacun pourra donc trouver celui auquel il pourra s’identifier. Une chose est sûre, la tendresse qu’ils répandent est si contagieuse qu’il est impossible de ne pas les aimer.

Certes imparfait, ce long métrage a le mérite de propager optimisme et joie de vivre et permet de rêver, au moins le temps de la durée du film.