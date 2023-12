Un corps sous la lave - Samuel M. Delgado, Helena Girón - critique

Résumé : Parmi l’équipage de Christophe Colomb, trois hommes condamnés à mort ont échappé à leur sort en s’embarquant pour l’incertain voyage. Atteignant les îles Canaries, ils fuient, emportant avec eux l’une des voiles du navire. Pendant ce temps, dans "Le vieux monde", une femme tente de sauver sa sœur mourante en l’amenant à une guérisseuse. Dans les deux cas, il s’agit de tromper la mort. Les deux voyages sont à la merci du temps et de l’Histoire.

Critique : Il ne faut pas attendre d’Un corps sous la lave une aventure palpitante au service d’une course-poursuite de prisonniers échappés du navire de Christophe Colomb par leurs ravisseurs, mais une lente et belle réflexion sur le temps qui passe, la reconstruction hasardeuse d’êtres humains et le temps du deuil. La mer est très présente dans ce récit suspendu, incarnant à sa manière un personnage de plus et mêlant la sonorité des flots à des dialogues rares et mélancoliques. Voilà donc un long-métrage original qui fait moins honneur à la fiction qu’à des paysages semblant dire quelque chose de l’état émotionnel des différents personnages, tous en proie à la fuite et à une forme de survie.

Copyright ED Distribution

Le titre énigmatique Un corps sous la lave fait référence à quelques images de volcans en fusion, arrachées des terres maritimes de îles Canaries. La mort poursuit inlassablement les protagonistes tristes de ce récit, pourtant déterminés à échapper à un destin funeste, s’agissant d’une part des fuyards du bateau de Colomb, et d’autre part des femmes restées au port. La mélancolie est permanente, dans une photographie lumineuse et soignée, au bénéfice de paysages marins somptueux. La mise en scène prend le parti du dépouillement. Même les dialogues sont peu abondants, les mouvements de caméra minimalistes, en dépit de plans larges permettant de découvrir les terres austères de la région. Certaines scènes, la manière d’appréhender le drame historique font penser à bien des égards à la patte d’Ingmar Bergman dans Le Septième Sceau, tant la tension des personnages qui se fondent dans le néant du monde est perceptible.

Copyright ED Distribution

On regrettera peut-être un scénario un peu binaire, opposant d’un côté les prisonniers échappés du bateau, et de l’autre cette femme qui tente de secourir sa sœur. On perçoit évidemment les liens entre ces deux univers, mais le rythme, un brin trop lent, finit par brouiller l’attention du spectateur. Bien sûr, nous ne sommes pas dans un cinéma d’aventures. Les réalisateurs affirment la portée poétique et spirituelle de leur projet. Aller à la rencontre de cette œuvre, c’est prendre attache avec sa propre finitude et avec la solitude qui étreint chaque homme ou chaque femme à l’aube de sa vie. On espère que le long-métrage parviendra à connaître une large exploitation en salle, et ce dans un contexte où chacun d’entre nous aurait intérêt à se ressourcer dans l’agitation merveilleuse des flots marins.