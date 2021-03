Un jour viendra - Giulia Caminito - critique du livre

Résumé : À Serra de’ Conti, sur les collines des Marches italiennes, Lupo et Nicola vivent dans une famille pauvre et sans amour. Fils du boulanger Luigi Ceresa, le jeune Lupo, fier et rebelle, s’est donné pour mission de protéger son petit frère Nicola, trop fragile, trop délicat avec son visage de prince. Flanqués de leur loup apprivoisé, les deux frères survivent grâce à l’affection indestructible qui les unit. Leur destin est intimement lié à celui de Zari, dite Soeur Clara, née au lointain Soudan et abbesse respectée du couvent de Serra de’ Conti. Car un mensonge sépare les frères et un secret se cache derrière les murs du monastère. Alors que souffle le vent de l’Histoire, et que la Grande Guerre vient ébranler l’Italie, le jour viendra où il leur faudra affronter la vérité.

Critique : Avec Un jour viendra, Giulia Caminito rend hommage à son grand-père anarchiste,alors que l’Italie commence tout juste à s’unir sous un drapeau commun. Les villes s’ébrouent, le pays chasse la monarchie, le sang coule dans les rues et pulse dans les tempes de Lupo Ceresa. Celui qui porte un nom lupin est déterminé, ambitieux, fier. Quant à son frère, Nicola, il est « mie de pain », fébrile et fragile, passif et craintif. C’est la faille de Lupo, celui qui fissure son armure. Il protège ce garçon trop tendre pour les champs et le soleil brûlant, pour la faux et les sacs de farine. Il tient tête à leur père, préserve ses carnets et ses écrits, ombre rassurante qui dissimule la blancheur de Nicola et l’éloigne des Ordres. La peau sombre de Lupo, ses cheveux aussi noirs que ses yeux, son audace résolue lui font rêver de batailles et de justice, d’égalité et de révolution. Les gênes de son grand-père le rendent fougueux et son esprit vengeur l’habite. L’Italie, c’est son combat. Tiraillé entre l’amour d’un frère frêle et l’appel des armes, Lupo oscille, ne pouvant compter que sur ses lois pour faire le bon choix. Là où d’autres se réfugient dans les Écritures, l’animal rue, se cabre et se moque des éminences – le prêtre de Serra de’ Conti est ridicule, les sœurs, loin de ses préoccupations.

Un couvent domine les collines des Marches, les rues où trottent les deux enfants qui succèdent à leurs frères et sœurs emportés par la mort, à peine sortis des « entrailles maudites » de leur mère pour quitter la Terre. La Moretta veille, abbesse bienveillante et intransigeante qui recrée une famille autour d’elle, dans les murs de pierre épais que les sanglots ne peuvent traverser. Liée aux Ceresa par un lourd secret qui fait battre les pages d’Un jour viendra, son personnage est inspiré d’une sœur soudanaise dont l’histoire a touché l’auteure, presque autant que celle de son propre ancêtre.

Récit sublime d’une fraternité malmenée, ce roman est aussi un récit politique et poétique. Si certaines métaphores désabusent, d’autres font éclore des paysages et des sentiments dans la tête et le cœur du lecteur, l’emportent dans ce pays de citronniers et de vignes, d’anarchie et de fascisme, de conviction et d’emportements – bientôt aussi l’un des pays brisés par la Grande Guerre et par le fléau espagnol. Les phrases de Giulia Caminito sont longues, semblables à une mélopée lancinante où le souffle vient à manquer. Les points sont rares, ilots sur la page, là où les guillemets et les tirets sont absents, comme pour laisser courir la mélodie des mots sans l’entraver, ou si peu. Le temps bondit en avant puis recule, analepses, prolepses et ellipses faisant de ce texte un poème en prose, une villanelle nouvelle.