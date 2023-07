Un moment d’égarement - Jean-François Richet - critique et test Blu-ray

Résumé : Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en Corse avec leurs filles respectives : Louna, 17 ans et Marie, 18 ans. Un soir sur la plage, Louna séduit Laurent. Louna est amoureuse mais pour Laurent ce n’est qu’un moment d’égarement... Sans dévoiler le nom de son amant, Louna se confie à son père qui cherche par tous les moyens à découvrir de qui il s’agit... Combien de temps le secret pourra-t-il être gardé ?

Critique : Le film de Claude Berri, chronique douce-amère bien ancrée dans la France des années 70, avec ses quadras post-68 désillusionnés et ses libérations des mœurs (et qui a récemment fait l’objet d’une belle restauration), n’était peut-être pas à refaire.

Alors que Jean-Pierre Marielle, célibataire endurci au cœur brisé, et Victor Lanoux, beauf jaloux et incapable de comprendre les femmes, voyaient leur amitié mise à mal par les désirs de la (très) jeune Agnès Soral, Jean-François Richet - à la filmographie erratique dont on retiendra surtout le biopic réussi sur Mesrine et le coup de gueule Ma 6-T va crack-er - se concentre plutôt sur la relation amoureuse entre la jeune Louna (Lola Le Lann) et Laurent (Vincent Cassel), pour un résultat quelconque, insipide, sans grand intérêt. Le remake aura tout de même attiré 854 153 spectateurs en salles, mais reste définitivement en-deçà de l’original de 1977.

LE TEST BLU-RAY

Une bonne édition HD dans la moyenne. Le visuel a le mérite de corriger la boulette de l’affiche française, qui avait omis le nom des deux jeunes actrices.

Les suppléments

Le making of (21’), réalisé par Jean-François Richet, évite l’écueil des insupportables featurettes promotionnelles, et propose à la fois des images de tournage et des interviews des acteurs sur le plateau de tournage. Intéressant.

L’image

Une très belle image, précise, qui met bien en valeur les paysages corses.

Le son

La piste française DTS-HD 5.1 est assez discrète et ne se réveille que lors des scènes festives. L’audiodescription est également proposée.