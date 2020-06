Un mouton nommé Elvis - Johannes Fabrick - critique

Résumé : À bientôt 40 ans, Jakob a du mal à gagner sa vie. Ses imitations d’Elvis dans les maisons de retraite ne suffisent pas à lui assurer des revenus conséquents. C’est alors qu’il apprend qu’il a une fille de 12 ans, Mai, qui souhaite le rencontrer. Le moment est plutôt mal choisi car Jakob vient d’accepter une improbable mission de chauffeur qui doit le mener jusqu’en Norvège. Son unique passager sera un bélier. Mai va donc devoir l’accompagner dans son périple. C’est le début d’un road-trip au cours duquel père et fille font plus ample connaissance. Rapidement, Jakob réalise que sa fille est au moins aussi têtue que la bête qu’ils transportent…

Critique : Au début, il y a un sosie d’Elvis dans une maison de retraite. Jakob sera l’un d’eux, sans conviction, juste pour vivre. Il chante devant des mamies enthousiastes qui lui demandent des autographes à la fin de sa prestation. De son côté, Mai, douze ans, fille de Jakob, ne veut pas du nouvel homme avec qui sa mère vient d’emménager, ni des enfants qui débarqueront avec lui. Lorsqu’il apprend par son ancienne compagne qu’il est père ("C’est fou, ça !"), le quasi-quadragénaire donne un coup de frein en pleine circulation. Comme l’enfant veut connaître son géniteur, la rencontre s’effectue. Et les deux partiront sur la route, parce que notre homme vient d’accepter une mission plutôt originale confiée par une société de transport : accompagner un bélier jusqu’en Norvège.

On en déduit que ce téléfilm du vendredi soir sera un road movie. Nos intuitions se vérifient, mais on n’a pas trop de mérite : depuis le début de l’histoire, toutes les séquences valident nos prémonitions. Ainsi, on s’attendait à ce que l’enfant en veuille à sa mère et que cette dernière soupire volontiers. On guettait aussi la présence d’une autre maman, plus possessive celle-là : elle est en effet au rendez-vous, qui admoneste son fils, lui enjoignant de se caser, parce que tout de même, à trente-huit ans, il serait temps. Et on n’aurait pas rêvé mieux qu’un aéroport pour sceller les retrouvailles de Mia et son père. Il se trouve que le metteur en scène a eu la même idée. On est ravi.

La jeune violoncelliste et le rockeur, accompagnés par quelques notes de piano, s’embarquent dans un périple où devinez quoi : ils apprendront à se connaître, après que la petite se sera montrée hostile vis-à-vis de cet individu qu’elle vouvoie d’abord. Ce très gentil téléfilm, habillé par les chansons du King, saute à pieds joints dans tous les clichés, de l’attendrissement du père aux déconvenues engendrées par la bête à cornes (une folle course à travers les champs qui amuse la gamine), en passant par l’agacement de Jakob lorsqu’il s’agit de monter une tente ou la confession contrite ("en tant que père, j’aurais pu faire mieux", "je sais que j’aurais dû être là"). Mignon et soporifique, ce n’est pas décidément pas incompatible. Et pire encore : le potentiel comique du bélier, plutôt fan de Presley, n’est pas exploité.