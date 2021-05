Une étincelle de vie - Jodi Picoult - critique du livre

Résumé : Alors qu’il célèbre son quarantième anniversaire au poste de police, Hugh McElroy, un négociateur de crise, est appelé sur le site d’une prise d’otages. Une heure plus tôt, un homme armé a fait irruption dans une clinique et a ouvert le feu, faisant plusieurs victimes. Il devient vite évident que le forcené a délibérément ciblé le dernier établissement de santé du Mississippi à pratiquer l’avortement. La situation s’avère délicate ; elle devient cauchemardesque quand Hugh apprend que sa fille unique âgée de quinze ans se trouve à l’intérieur du bâtiment. Mais que fait-elle là ?

Critique : Ce roman choral s’attarde sur un lieu, centre névralgique reliant tous les personnages les uns aux autres. Le cœur palpitant de ce livre est un bâtiment orange, couleur vive et chaude dans la triste ville de Jackson, Mississippi. C’est un sinistre refuge pour les femmes de cet état, seule clinique y pratiquant toujours des avortements.

Jodi Picoult mêle les destins, les unit à cet endroit et à la prise d’otages qui bouleverse le déroulement tranquille et routinier des heures. Izzy et Louie, Janine et Joy, George et Beth, Bex, Wren et Hugh. Leurs pensées se heurtent et se font écho, formant un chœur mélodieux et plaintif, tendre et touchant. Une étincelle de vie s’ouvre, alors que la lassitude s’est emparée des otages, que la tension imprègne toujours l’atmosphère – dedans, et dehors. Face au centre, dans la rue, Hugh essaie de faire plier George et de se lier à lui, de lui rappeler son humanité. Pour ce faire, leur paternité respective est un levier que le négociateur de crise tente d’actionner, suscitant une déferlante de souvenirs chez l’un et l’autre. Tous deux ont élevé seuls leurs filles, désormais adolescentes prêtes à prendre leur envol. Pourtant, ce n’est pas tant sur un système d’analepses que repose le roman mais davantage sur un récit à rebours très télévisuel, les heures se rembobinant lentement, depuis la fin de journée jusqu’au lever du soleil, de la fin au début, parfois traversé d’une brève réminiscence intime et touchante. Chaque protagoniste a une histoire soigneusement élaborée et qui répond à celle des autres focalisateurs. Grâce à cette multiplicité de voix, Jodi Picoult parvient à aborder avec beaucoup de finesse la question de l’avortement aux États-Unis, à confronter les opinions entre « pro-vie » et « pro-choix ». Sans manichéisme aucun et avec une vibrante humanité, l’auteure défend ce droit qui est mis à mal dans tant de pays dernièrement, mais en évoquant les arguments des deux bords pour ne pas imposer une prise de position trop radicale. En conteuse hors-pair, elle ménage un certain suspense grâce à cette chronologie singulière, qui permet malgré tout de se focaliser davantage sur les héros que sur l’action.