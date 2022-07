Nuit rose - Francesco Cattani - la chronique BD

Résumé : Au fil des histoires ou des illustrations courant sur une ou deux pages, des êtres hybrides (mi-humains mi-animaux) discutent, s’énervent, s’attaquent entre eux ou s’en prennent à des humains (notamment des hommes politiques), se dévorent, se voient accrochés à un hameçon…

Critique : Nous nous retrouvons parfois devant des œuvres qui repoussent nos limites. Nuit rose et ses cauchemars graphiques est de celles-là. Ici, quasiment tout (histoires, idées transmises, dessins) représente des visions terrifiantes et/ou véhicule des angoisses. Violence, destruction, chaos… sont partout, même dans les histoires les plus contemporaines et les plus urbaines où il est question de harcèlement de rue (« Cicciobello » qui ouvre le recueil) ou de sénilité (« Giorgio »).

Si la narration, dense, est à quelques - rares - reprises légèrement confuse, la plupart des histoires impressionnent par ce qu’elles charrient et la manière dont elles le font. Francesco Cattani entremêle l’onirisme le plus échevelé et diatribe politique, cela évoquant parfois des œuvres des années 1970. Son dessin brasse, fusionne et/ou entrechoque les influences, son trait empruntant à la bande dessinée européenne comme au studio Disney ou au manga.

L’une des singularités de l’auteur et de ce recueil réside dans la coexistence de corps hybrides ramenés à une sauvagerie certaine avec des architectures épurées ou, au contraire, chargées. Cette étrange cohabitation intensifie la déflagration que constitue cet album qui, en définitive, parle véritablement de notre époque et de l’extension du capitalisme décomplexé, de la nature et des corps malmenés, des espaces abandonnés…

Nuit rose est à placer entre les mains les plus diverses, celles de ses amis comme celles de ses éventuels ennemis !

