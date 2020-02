Une mère incroyable - la critique du film

Résumé : À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans un scandale de corruption. À ses difficultés professionnelles s’ajoute une angoisse plus profonde. Leticia, sa mère, est gravement malade. Tandis qu’elle doit se confronter à son inéluctable disparition, Silvia se lance dans une histoire d’amour, la première depuis des années.

Notre avis : Cinq ans après Gente de bien, qui abordait déjà le thème de la filiation, le réalisateur colombien Franco Lolli s’inspire de son histoire personnelle (allant jusqu’à faire interpréter par Leticia Gomez, sa propre mère, le rôle de Leticia, la mère du film) pour explorer les liens mère/enfant, à travers le portrait de cette famille aux relations alambiquées.

Silvia (Carolina Sanin) est une femme déterminée, calme et pudique. Si elle est habituée depuis toujours à gérer sa vie comme elle l’entend, elle maîtrise aussi à la perfection l’art de la diplomatie et de la réflexion, qualités indispensables face aux nombreux tracas qui l’attendent.

Elle a fait le choix d’élever seule son enfant (ce que sa mère ne manque pas de lui reprocher régulièrement). Aujourd’hui, son fils a huit ans et pose des yeux curieux sur le monde qui l’entoure. Il aimerait connaître son père, mais Silvia, l’esprit préoccupé par tant d’autres sujets, peine à lui répondre. Drôle et vif, il est pourtant le rayon de soleil de sa vie et du récit. Car les événements sombres ne tardent pas à obscurcir son horizon. Elle doit d’abord combattre la malhonnêteté du chef du département des Travaux Publics : celui-ci tente de l’entraîner dans des combines qui la révulsent, au point qu’elle choisit de démissionner. Et enfin, elle doit s’occuper de sa mère, une femme au caractère bien trempé, qui souffre d’un cancer et refuse de se soigner. Histoire de grossir le trait de la catastrophe annoncée, elles entretiennent des liens conflictuels et Majo (Alejandra Sarria), la cadette, trop effacée pour affronter le tsunami maternel ne peut que sporadiquement seconder sa sœur aînée auprès de leur mère.

Un rythme lent et une mise en scène privilégiant les plans clair-obscurs aux tonalités gris-bleues renforce la pesanteur de la narration et l’oriente pernicieusement vers le drame étouffant.

Puis, alors que le journaliste venu l’interroger sur les soupçons de corruption qui la salissent, semble être l’ultime maillon d’une chaîne de tourments sans fin, une douce romance se dessine apportant la bouffée de romantisme qui manquait à cette histoire matriarcale contrariée. Cette avancée vers la lumière doit beaucoup à la bonhomie et au charisme de Vladimir Duran, qui s’empare de son personnage avec une gourmandise qu’il nous fait partager. Face à lui, Carolina Sanin puise les ressources nécessaires pour dévoiler une sensibilité sous-jacente et mérite sans réserve son titre de « mère incroyable ». Des dialogues ciselés, pimentés d’une pointe d’humour, apportent profondeur et énergie en même temps qu’ils réchauffent un scénario qui a désormais trouvé sa vitesse de croisière.

Malgré un démarrage quelque peu décourageant, Une mère incroyable, nourri de moments de tension autant que d’instants d’amour, ressemble bien à un message pudique sur l’importance de la famille et le désir de transmission.