Une mère - Sylvie Audcoeur - critique

Résumé : Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort à dix-sept ans dans une rixe. Quand elle croise par hasard son agresseur, tout juste sorti de prison, elle décide d’échafauder un plan pour se venger. Aussi déterminée soit-elle, Aline commence à douter au fur et à mesure qu’elle apprend connaître le jeune homme.

Critique : Se sachant peu encline au pardon, Sylvie Audcoeur, actrice et scénariste passée à la réalisation, décide d’en scruter toutes les facettes. Elle suit alors le cheminement mental d’une femme injustement privée de l’être qu’elle chérissait le plus et en confie l’interprétation à Karine Viard.

Copyright Memento Distribution

Vêtue de vêtements informes, les cheveux gris cachés sous un bonnet, les traits tirés , le regard éteint, Aline n’a plus goût à la vie depuis le décès de son fils adolescent, lors d’une bagarre il y a cinq ans déjà. Pour recréer le lien avec son fils, elle passe ses soirées à continuer d’assembler les maquettes d’avion qu’il n’a pas eu le temps de terminer. Elle espérait que le procès lui apporterait une forme de paix. Hélas, il n’en a rien été. Elle juge la sentence bien légère eu égard à la gravité des faits. Et finalement, il n’a fait que raviver une colère qu’elle crie à qui veut l’entendre, qu’elle oppose violemment à Farid (Samir Guesmi), son ex-mari qui, lui, a refait sa vie et vient d’avoir un enfant. Il la contient, la réconforte et lui suggère de tenter d’oublier. Des propos qu’elles jugent provocants et qui fichent en elle le poison d’une vengeance décuplée lorsqu’elle croise au détour d’une allée de supermarché l’assassin de son fils, en toute liberté. Elle élabore alors un machiavélique piège pour faire justice elle-même.

Copyright Memento Distribution

Dans une maison isolée et mystérieuse digne des contes de Grimm, s’échafaude le macabre stratagème. Aline tisse inexorablement le fil de la toile qui doit emprisonner sa proie. Une intrigue progressivement tendue au point de prendre l’allure d’un thriller détaille le cheminement mental de cette mère crucifiée dont il est impossible, malgré toute la cruauté de cette décision blâmable, de ne pas partager le chagrin, d’autant que Karin Viard nous entraîne dans un véritable labyrinthe émotionnel. Comme pour mieux la démasquer, la caméra s’approche au plus prés de son visage et retranscrit, bien mieux que les mots qu’elle ne prononce pas, sa solitude, ses tourments et sa rage. Sa confrontation avec Maxime (Darren Muselet), fascinant mélange de violence contenue et de spontanéité enfantine, constitue le cœur battant du film et réserve de palpitants moments de suspense. Cependant, dans la partie finale, la tension jusqu’alors férocement maintenue se perd dans les méandres d’une résilience inattendue qui emmène ce récit téméraire aux confins de la romance sirupeuse. La mise en avant de l’enfance fracassée de ce gamin peut-être plus victime que coupable, dont Aline découvre la fragilité associée à un plaidoyer pour une justice réparatrice, justifie ce troublant changement de régime qui aurait gagné à être traité avec plus de subtilité.

Porté par un casting d’excellente facture (outre le saisissant duo Viard/Muselet, la présence de Samir Guesmi, en peu de scènes, apporte une vraie dimension humaine), Une mère dessine, malgré quelques maladresses, un portrait de femme sobre et émouvant, et mérite que l’on s’y arrête.