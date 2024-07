Unfrosted : L’épopée de la Pop-Tart - Jerry Seinfeld - critique

Résumé : Michigan, 1963. Kellogg’s et Post, deux entreprises rivales de céréales, cherchent toutes les deux à inventer une pâtisserie qui pourrait révolutionner le petit déjeuner...

Critique : Par quel bout prendre Unfrosted ? Comment le disséquer alors que tout dans ce film – sa toile de fond, ses interprètes, les références qu’il égrène – fait largement appel à une culture seule connue du public américain ? Le plus simple est peut-être d’être méthodique et d’ausculter le film point par point.

Unfrosted, sous-titré chez nous L’épopée de la Pop-Tart, est donc un film réalisé par Jerry Seinfeld. On doit à Seinfeld la série éponyme, généralement considérée comme la plus grande sitcom américaine. Laquelle s’est arrêtée en 1998 mais charrie encore des hordes de spectateurs enthousiastes sur Netflix, qui a acquis les droits de diffusion exclusifs en 2021 pour un montant resté secret mais vraisemblablement sonnant et trébuchant. (En 2015, la plateforme concurrente Hulu avait déboursé entre 130 et 180 millions de dollars pour ces mêmes droits de diffusion.) Est-ce pour remercier Seinfeld de ce succès d’aubaine que Netflix lui a laissé les coudées franches sur son film ? On peut se le demander, tant le long-métrage détonne par rapport à ce que la plateforme californienne diffuse habituellement. Si la plupart des œuvres – films ou séries – distribuées par Netflix jouent la carte de la « glocalisation » chère à McDonald’s, en proposant des histoires adaptées au contexte de chaque pays mais finalement très similaires sur la forme et dans le ton, Unfrosted tient du joyeux bug algorithmique.

Amy Schumer, Max Greenfield Copyright John P. Johnson / Netflix

D’abord, en adoptant un jeu de références que peu de spectateurs maîtriseront d’emblée : qui, en France, connaît l’existence des cinq poids lourds de l’industrie céréalière qui tiennent ici conseil comme les familles mafieuses du Parrain ? Qui, de nos jours – y compris aux États-Unis –, se souvient de Thurl Ravenscroft (ici interprété par un Hugh Grant tout matois), l’acteur qui prêta sa voix de velours à Tony le Tigre, ou encore de Jack LaLanne, gourou du fitness et chantre d’une alimentation saine ? Risquons-nous à donner une réponse : presque personne. En cela, on est très loin des œuvres netflixiennes habituelles – telles que Stranger Things, et ses ados obsédés par ces piliers de la culture mainstream que sont Star Wars ou SOS Fantômes.

Seinfeld, du haut de ses soixante-dix ans, regarde quant à lui nostalgiquement dans le rétro d’une époque – les années 1960 – vouée à s’effacer progressivement de l’inconscient collectif, puisque ses derniers témoins s’éteignent peu à peu. Tel un Oliver Stone rigolard, il s’amuse même à passer les grands événements et figures de cette ère à la moulinette du petit-déj’ : Andy Warhol vient se plaindre que « Pop-Tart » sonne trop comme « pop art », Khrouchtchev et Kennedy deviennent adversaires dans une hypothétique « guerre du sucre » alors que ce même JFK devra son trépas à un livreur de lait malfaisant… Ultime clin d’œil intertextuel que le cinéaste s’autorise : faire revenir Jon Hamm et John Slattery, les Mad Men de naguère, pour dispenser des cours de pub à nos héros céréaliers !

Hugh Grant Copyright John P. Johnson / Netflix

C’est d’ailleurs le principal reproche que l’on pourrait faire à Jerry Seinfeld, qui a passé sa carrière à écrire des programmes courts (sketchs de stand-up ou épisodes de sitcom) : faire d’Unfrosted une succession de saynètes au liant assez ténu, logiquement inégale et largement subordonnée au bon vouloir de ses interprètes, tous puisés dans le landerneau de la gaudriole américaine. Même vingt-vinq ans après la fin de la série révolutionnaire qui l’a rendu riche et célèbre, Seinfeld continue de n’en faire qu’à sa tête – pour le meilleur et pour le pire. Unfrosted ne révolutionnera sans doute rien du tout, mais il est assez réjouissant d’imaginer Seinfeld, sous ses airs de papa gâteau, glisser secrètement du LSD dans le bol de céréales…