Vermist - Jan Verheyen - critique

Résumé : Une jeune fille mineure, vue pour la dernière fois dans une discothèque, est portée disparue. La cellule des personnes disparues mène l’enquête.

Critique : Ce film flamand, qui en possède de nombreux ingrédients, va donner suite à une série télévisée qui ne comptera pas moins de soixante-dix épisodes de 2008 à 2016.

À la base, une équipe de policiers, soudée, mais aux personnalités aussi dissemblables que possible ; une jeune recrue, qui doute d’être utile dans ses nouvelles fonctions ; et une disparition mystérieuse, qui va mener sur différentes pistes, les bonnes et celles qui ne mènent nulle part.

Le récit est l’occasion d’une observation sans concession de la société de son époque avec une jeunesse qui peine à trouver sa place. La police, plutôt débordée, manque de moyens et de marge de manœuvre. Elle est confrontée ici à un père, dur et directif, prêt à tout pour retrouver sa fille qu’il élevait durement. Pourtant, il découvre qu’il en ignorait l’essentiel, et reporte toute sa rancœur sur ce qu’il qualifie de laxisme de la part de la police.

De petites avancées en fausses pistes et d’éléments importants mais extérieurs à la disparition, les enquêteurs vont être confrontés à la drogue et la prostitution qui touchent des jeunes facilement influençables.

Si le film n’évite pas certains clichés inhérents au genre, sa mise en scène sèche et sans effets débouche sur une forme de réalisme renforcée par une distribution efficace et composée d’acteurs totalement inconnus en France.