Vesper Chronicles - Kristina Buozyte Bruno Samper - critique

Résumé : Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent de subsister dans une nature devenue hostile à l’homme. Vivant dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents de bio-hackeuse, hautement précieux dans ce monde où plus rien ne pousse. Le jour où un vaisseau en provenance des citadelles s’écrase avec à son bord une mystérieuse passagère, elle se dit que le destin frappe enfin à sa porte…

Critique : On ne plaindra pas que le cinéma s’intéresse de plus en plus à la question environnementale et écologique. Sauf que le récit nous transporte dans des temps relativement lointains où l’homme, à force d’avoir joué avec l’écosystème, a détruit toute forme de vie, laissant un territoire vide et gris, où quelques rares groupes parviennent à survivre. Si le tableau est catastrophe, l’humanité ne semble pas avoir réfléchi à la conséquence de ses positionnements politiques puisque cet univers austère et triste reproduit les discriminations, l’exclusion, contraignant certains groupes sociaux à vendre leur corps contre quelques substrats d’existence.

Pour une fois, le personnage principal est un enfant, et a fortiori une fille. Néanmoins, les réalisateurs jouent sur une certaine androgynie de la petite héroïne qui vit dans une maison sombre, aux côtés d’un père impotent qui continue à communiquer avec sa fille par le biais d’un drone ingénieux. Tout est combiné pour faire faillir le récit à l’invraisemblance totale. Et pourtant, le spectateur rentre immédiatement dans ce monde fascinant, peuplé de créatures végétales étranges, où la survie rime avec la perfidie, la jalousie et la peur. Vesper Chronicles est assurément un film pessimiste. Tout converge vers une vision mélancolique des choses, l’humanité est sans espoir, en dehors de cette jeune Vesper qui, en plus de son audace, cultive un don incroyable dans l’étude des espèces et de l’ADN. Elle voudrait trouver la recette miracle qui permette au monde entier de recouvrir la capacité à se nourrir.

Il y a dans ce récit quelque chose à la fois de fascinant et décevant. La promesse esthétique n’est pas complètement à la hauteur du scénario. En effet, les deux réalisateurs offrent un univers aussi beau que mystérieux. On pense au chef-d’œuvre d’animation en son temps, Dark Crystal, en s’engageant avec Vesper dans ces espaces boisés où des faunes remarquables, tantôt hostiles, tantôt attachantes, habitent les chemins escarpés. Mais la fascination s’arrête là avec un récit, certes pas inintéressant, mais franchement banal et sans relief. La dichotomie entre la richesse esthétique des décors et de l’ambiance et l’histoire sans épaisseur finit par devenir envahissante pour le spectateur qui n’est pas loin de succomber à l’ennui.

Mais voilà : Vesper Chronicles a le mérite de démontrer que le genre fantastique ou d’aventure n’est pas du seul apanage des créateurs hollywoodiens. Kristina Buozyte et Bruno Samper offrent, avec des moyens modestes par rapport à ce que ce genre de films nécessite, un récit ambitieux et attachant.