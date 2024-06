Vice-versa 2 - Kelsey Mann - critique

Résumé : Fraîchement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui n’est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d’inattendu : l’arrivée de nouvelles émotions ! Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût - qui ont longtemps fonctionné avec succès - ne savent pas trop comment réagir lorsqu’Anxiété débarque. Et il semble qu’elle ne soit pas la seule...

Critique : Que se passe-t-il dans les rouages de ce qui fut autrefois la machine à rêves du cinéma d’animation ? Depuis une dizaine d’années, engrenages, boulons et ressorts semblent grippés, ne produisant plus que des films fades et sans éclat, tant du point de vue du scénario que de la mise en scène : du très laid Voyage d’Arlo à l’oubliable Luca en passant par le potentiel gâché d’Élémentaire, Pixar, au sommet de son art jusqu’au milieu des années 2010, n’a rien produit de vraiment remarquable sur grand écran (nous disons bien sur grand écran) depuis Coco, en 2017.

Vice-versa 2 marquerait-il enfin le grand retour des studios à la lampe ou serait-il la preuve que celui-ci ne peut plus compter que sur son vieux catalogue de films pour se maintenir à flot ?

Il est certain que ce second volet est le digne héritier de son grand frère : alors que le premier explorait les mutations émotionnelles de l’enfance, le petit dernier a décidé d’aller braver la tempête de l’adolescence. Si Riley a grandi sereinement et a pu développer une belle estime de soi grâce au travail de ses émotions primaires, Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût, elle a aujourd’hui treize ans, et lorsque sonne l’alarme de la puberté sonne, le Quartier Général des Émotions se transforme en véritable chantier… et ce n’est pas qu’une image.

Si Vice-versa était remarquable, ce n’était pas tant par sa créativité visuelle que par sa remarquable capacité à vulgariser la psychologie du développement. Ce second récit reprend brillamment ce concept en tissant ses arcs narratifs autour de l’estime de soi, réalité psychique sans doute la plus mise à mal à l’adolescence.

La trame repose sur l’idée simple et cependant significative de la dualité entre qui nous sommes vraiment et ce que nous pensons que les autres attendent de nous. Et quoi de mieux que de nouvelles émotions (Anxiété, Envie, Ennui et Embarras) pour symboliser ce grand bouleversement intérieur ?

À l’inverse du premier opus, qui privilégiait davantage le développement de son univers psychologique, Vice-versa 2 trouve l’équilibre entre la vie émotionnelle de Riley et ses interactions sociales. Il en résulte l’exploration de sous-thèmes passionnants : le sentiment d’appartenance, la peur de l’échec, la jalousie, bref, la puberté dans toute sa splendeur, personnalisée par les nouvelles émotions, dont certaines auraient mérité davantage de temps à l’écran.

L’histoire de Vice-versa 2 est ainsi d’une richesse qu’on ne connaissait plus depuis fort longtemps à Pixar et va de pair avec une mise en scène virtuose.

Fidèles à ce qui a aussi fait le succès du premier volet, les animateurs s’en sont donné à cœur joie pour créer de nouvelles « extensions cérébrales » : une prison où sont enfermés les anciens personnages fictifs préférés de Riley, une montagne de mauvais souvenirs ou encore une unité spéciale chargée d’anticiper tous les scénarios possibles de l’existence. De même, de nombreux personnages secondaires jalonnent les péripéties, aidant les émotions dans leur voyage pour ramener l’estime de soi de Riley au Quartier Général, et attestant, au passage, de l’inépuisable créativité des scénaristes.

L’animation, au mouvement énergique et coloré, va aussi vite que l’intrigue, et s’amuse une nouvelle fois de l’hybridité des images de synthèse et du dessin traditionnel en deux dimensions. Le tout est sublimé par un casting vocal dont aucune intelligence artificielle n’aurait pu retranscrire la justesse de jeu.

Sa narration un peu trop ramassée fait de Vice-versa 2 un quasi-chef-d’œuvre. Le film prouve cependant que Pixar ne nous touche jamais plus que lorsqu’il nous chuchote de belles histoires au cœur.

Puisque Pixar semble croire de nouveau en les spectateurs, les spectateurs peuvent, peut-être, croire à nouveau en lui.