Élémentaire - Peter Sohn - critique

Résumé : Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. C’est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé ; et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme. L’amitié qu’ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent...

Critique : Depuis Toy Story (1995) de John Lasseter, les studios Pixar sont devenus une référence dans le cinéma d’animation américain. Leur rachat par Disney en 2006 n’a pas entravé la réussite artistique de leurs films, de Ratatouille à Coco en passant par Là-haut. Produit par Pete Docter, Élémentaire a été réalisé par Peter Sohn, animateur américano-coréen, scénariste de plusieurs Pixar, à qui l’on doit déjà Le voyage d’Arlo (2015), dont il est coauteur. Le cru 2023 de Pixar ne manque certes pas de qualités, à commencer par son scénario dû à Brenda Hsueh et John Hoberg, qui brasse plusieurs genres, du fantastique à la comédie romantique. Element City, ville créée par les Aquatiques (êtres composés d’eau), voit l’arrivée d’une famille de Flamboyants, dont les formes sont associées au feu. La narration suit l’idylle qui se noue entre l’Aquatique et timide Flack, et la Flamboyante et volubile Flack (respectivement Wade Ripple et Ember Lumen dans la VO).

On s’en doute : un message de tolérance et d’inclusion est véhiculé tout au long d’un film à qui les auteurs ont voulu donner les aspects d’un conte politique prônant le métissage et l’absence de discriminations, sans tomber dans la mièvrerie et l’angélisme. Au crédit du film, on notera aussi l’ouverture très belle, associant le sort des protagonistes à celui des nombreux migrants, ainsi qu’une dernière partie éblouissante, notamment lorsque Flack est menacé d’évaporation après avoir été coincé dans un conduit. Techniquement, les animateurs et Peter Sohn ont fait le job, utilisant toutes les possibilités visuelles que donne à ce jour le numérique. Mais c’est sans doute là que le bât blesse. Élémentaire apparaît parfois comme un bel objet industriel et informatique mais qui manque d’âme. La succession rapide d’images (un plan en chassant un autre) suscite parfois une certaine indifférence, et l’on aurait voulu s’attarder sur certains passages.

On a en outre la sensation que les concepteurs se sont contentés de remplir un cahier des charges, soucieux de cocher toutes les cases de ce que l’on attend d’une production d’animation consensuelle pour tous publics. L’humour n’est par ailleurs pas des plus légers, quand la musique, souvent pénible, ne contribue pas à assoir les qualités sonores du long métrage. On aura compris qu’Élémentaire nous semble être un Pixar mineur et formaté, malgré de réelles qualités, et nous fait regretter la jubilation suscitée par WALL-E ou Vice-versa. Les spectateurs dont le public familial passeront toutefois un agréable moment, et ceux qui le verront dans sa version française auront le plaisir d’écouter les voix des talentueux Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos.